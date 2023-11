Polmonite da Mycoplasma: cos’è, sintomi nei bambini e trattamento

Cos’è Cos’è la Polmonite da Mycoplasma pneumoniae La polmonite da Mycoplasma pneumoniae è un'infezione a carico dei polmoni che comporta sintomi respiratori (dal raffreddore fino alla mancanza di respiro simile all'asma) e generali (febbre, malessere generale ecc.). Questa patologia colpisce principalmente bambini nella tarda infanzia e giovani adulti, in una fascia di età compresa tra i 5 ed i 35 anni, anche se le infezioni nei bambini più piccoli e negli anziani non sono infrequenti. Nei giovani, questa è la forma di polmonite più frequente dopo quella provocata dallo Streptococcus pneumoniae. Il Mycoplasma pneumoniae è il più comune agente eziologico della polmonite atipica primaria, nota anche come polmonite da micoplasma o polmonite micoplasmica. Nonostante il nome, la polmonite atipica è un'infezione batterica comune considerata "atipica" a causa della sua presentazione clinica non tradizionale e alla difficoltà di rilevamento attraverso metodi diagnostici standard. Shutterstock

Cause Polmonite da Mycoplasma pneumoniae: quali sono le cause? La polmonite micoplasmica è causata dal Mycoplasma pneumoniae, batterio in grado di colonizzare le vie respiratorie che presenta caratteristiche molto particolari: È privo di parete cellulare ; per questo motivo, questo micoplasma non risulta sensibile agli antibiotici beta-lattamici , ma è vulnerabile a macrolidi e tetracicline.

; per questo motivo, questo micoplasma non risulta sensibile agli , ma è vulnerabile a macrolidi e tetracicline. È dotato di un polimorfismo strutturale , quindi è in grado di assumere forme anche molto diverse. Anche per tale motivo, questa tipologia di micoplasmi è stata raggruppati nella classe Mollicutes (dal latino "mollis cutis" che significa "pelle molle").

, quindi è in grado di assumere forme anche molto diverse. Anche per tale motivo, questa tipologia di micoplasmi è stata raggruppati nella (dal latino "mollis cutis" che significa "pelle molle"). Ha dimensioni ridotte (diametro di 0,2-0,3 µm) e metabolismo limitato. Si tratta, infatti, di un batterio aerobio obbligato, quindi prolifera in assenza di ossigeno. Il Mycoplasma pneumoniae moltiplica sulla superficie degli epiteli mucosi e mostra una scarsa tendenza a oltrepassarli. Per quanto riguarda la patogenesi, il Mycoplasma pneumoniae ha due proprietà che correlano con la polmonite: Affinità selettiva per le cellule epiteliali respiratorie: il Mycoplasma pneumoniae è un patogeno extra-cellulare e la sua sopravvivenza dipende dall'aderenza all'epitelio respiratorio. Questa "fissazione" alle membrane ciliari risulta principalmente dall'adesione e dalle proteine accessorie. Il rapporto che il Mycoplasma pneumoniae instaura con le cellule dell'ospite è definito parassitismo pericellulare. Capacità di produrre perossido di idrogeno, che si ritiene sia responsabile di gran parte della distruzione iniziale delle cellule nel tratto respiratorio e del danno alle membrane degli eritrociti. La patogenicità del Mycoplasma pneumoniae è stata collegata, inoltre, all'attivazione di mediatori infiammatori, comprese le citochine. La tosse parossistica prolungata osservata nella polmonite da Mycoplasma è probabile sia dovuta all'inibizione del movimento ciliare. Il Mycoplasma pneumoniae ha una notevole motilità di scorrimento e organelli specializzati che gli consentono di scavare tra le ciglia all'interno dell'epitelio respiratorio, causando infine la desquamazione delle cellule epiteliali respiratorie.

Come si trasmette? Come si prende la Polmonite da Mycoplasma Le polmoniti da Mycoplasma pneumoniae si propagano per contagio interumano, di solito tramite aerosol. Il patogeno tende ad associarsi a cellule desquamate dell'epitelio respiratorio, quindi la trasmissione può verificarsi attraverso l'inalazione di goccioline relativamente grandi di saliva in sospensione, quando una persona infetta tossisce o starnutisce. Si ritiene che il Mycoplasma pneumoniae sia responsabile del 40% delle polmoniti acquisite in comunità. Inoltre, questo micoplasma può causare epidemie, in quanto può diffondere rapidamente in ambienti affollati e promiscui, come scuole, reparti ospedalieri e caserme militari. Il periodo d'incubazione delle infezioni da Mycoplasma pneumoniae può variare da una a tre settimane. Polmonite da Mycoplasma: chi è più a rischio? Il Mycoplasma pneumoniae è una causa comune di polmonite acquisita in comunità. Nelle persone sane, il sistema immunitario è generalmente in grado di contrastare la proliferazione del Mycoplasma pneumoniae, prima che diventi un'infezione. Le malattie tendono a svilupparsi, invece, nelle persone immunodepresse o affette da una pregressa pneumopatia. Altre categorie più vulnerabili sono i bambini di età inferiore ai 5 anni e gli anziani. Una volta superata l'infezione, l'immunità nei confronti del Mycoplasma pneumoniae è transitoria, quindi l'infezione può essere nuovamente contratta. Per approfondire: Mycoplasma pneumoniae: Cos’è? Contagio, Sintomi Polmonite e Cura

Polmonite nei bambini Polmonite nei bambini: sintomi del Mycoplasma Nei bambini molto piccoli possono predominare i sintomi del tratto respiratorio superiore, mentre nei bambini più grandi sono più probabili i sintomi del tratto respiratorio inferiore. I sintomi più comuni della polmonite nei bambini comprendono: Tosse insistente ( secca o produttiva)

( Difficoltà a respirare

Febbre

Inappetenza

Malessere generale

Mal di gola

Rinorrea

Lieve eritema della faringe posteriore

Dolore all'orecchio

Tensione sinusale

Arrossamento della membrana timpanica

Adenopatia. Nel caso si sospetti una polmonite, è importante effettuare tempestivamente una visita dal pediatra che prescriverà una terapia antibiotica. Di norma, bisogna recarsi al pronto soccorso in casi medio-gravi o se il bambino ha meno di sei mesi di vita, anche se i suoi sintomi sono lievi.

Diagnosi Esami per la diagnosi della Polmonite da M. pneumoniae La diagnosi della polmonite da Mycoplasma pneumoniae è stabilita tramite: Ricerca diretta del micoplasma ;

; Dimostrazione dell'aumento nel siero del tasso degli anticorpi specifici contro l'agente infettivo di almeno 4 volte rispetto al valore presente all'inizio della malattia. L'isolamento dell'agente infettivo può essere effettuato su molteplici campioni biologici (come escreato, lavaggio bronchiale o tampone faringeo) raccolti dai tre ai sette giorni dopo la comparsa dei primi sintomi. La rilevazione del Mycoplasma pneumoniae viene effettuata tramite l'esame colturale, quindi la crescita del microrganismo in un appropriato mezzo di coltura o la ricerca del materiale genetico. Per evidenziare la risposta anticorpale, invece, sono utili esami sierologici come ELISA e test di fissazione del complemento. Nel corso delle polmoniti da Mycoplasma pneumoniae, la conta dei globuli e l'esame della formula leucocitaria risultano normali (nota: al contrario, nelle polmoniti batteriche si riscontra tipicamente un aumento dei granulociti neutrofili). Durante l'esame obiettivo, il medico può riscontrare la presenza di rantoli respiratori. La radiografia del torace spesso rivela la presenza di un infiltrato polmonare denso, di frequente limitato ad un lobo polmonare.