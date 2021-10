Politelia: Perché alcune persone hanno un Terzo Capezzolo?

Generalità

Per politelia s'intende la presenza di uno o più di un capezzolo, talvolta associato a tessuti correlati (areola, tessuto ghiandolare mammario) e meglio indicato come capezzolo sovrannumerario o, gergalmente, come terzo capezzolo.

Shutterstock

Oltre che nella sede tipica, infatti, i capezzoli si possono sviluppare, in epoca embrionale, in sovrannumero, solitamente lungo due linee mammarie, che decorrono dalle ascelle fino all'inguine. La politelia è una condizione generalmente sporadica, ma può riconoscere anche una predisposizione genetica e una correlazione con altre sindromi e malformazioni congenite (alcune delle quali ancora da confermare).

Sia gli uomini, che le donne possono sviluppare un capezzolo in più e, dal punto di vista medico, sono considerati un difetto congenito minore.

La rimozione chirurgia non è necessaria, se non per ragioni estetiche o se il capezzolo accessorio è sintomatico e provoca disagio, ad esempio durante l'allattamento.