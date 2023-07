Polipi e noduli delle corde vocali: cosa sono e come si curano?

Al contrario, i polipi delle corde vocali sono più spesso causati da una lesione acuta . Come abbiamo detto, i polipi tendono a manifestarsi su una sola corda vocale, tuttavia, è anche possibile la formazione di polipi bilaterali. In questi casi, le cause scatenanti possono essere altre, come ad esempio: reflusso gastroesofageo , inalazione cronica di agenti irritanti , patologie della tiroide , ecc.

Le principali cause dei noduli delle corde vocali sono da ricercare in traumi cronici della voce: attività come cantare, gridare, strillare o l'utilizzo abituale di una frequenza innaturalmente bassa possono comportare una serie di traumi che determinano la formazione di queste lesioni.

Rimedi e cure

Come si curano i polipi e i noduli alla gola?

Il trattamento di polipi e noduli delle corde vocali prevede innanzitutto il far riposare la voce, evitando di abusarne ed evitando il contatto con qualsiasi agente che possa irritare il tratto laringeo.

In alcuni casi può essere necessario ricorrere alla terapia vocale eseguita da un logopedista. Questo tipo di terapia consiste nell'insegnare al paziente come parlare o cantare evitando di sforzare le corde vocali. In questo contesto, compito del logopedista è anche quello di individuare quali sono i comportamenti fonatori che hanno determinato i traumi causa dei polipi o dei noduli delle corde vocali.

In molti casi, i noduli tendono a risolversi con la sola terapia vocale. Al contrario, nella maggioranza dei casi di polipi delle corde vocali si rende necessaria l'asportazione chirurgica per far tornare la voce ad una condizione di normalità. Ad ogni modo, l'intervento chirurgico può essere necessario anche per il trattamento di quei noduli che non regrediscono con la sola terapia vocale.

La rimozione chirurgica delle suddette lesioni benigne avviene in microlaringoscopia, una forma di chirurgica otorinolaringoiatrica mini-invasiva. Dopo l'intervento può essere necessario sottoporsi ad una riabilitazione del linguaggio al fine di imparare ad evitare quei comportamenti vocali scorretti che hanno dato origine alla formazione dei polipi o dei noduli delle corde vocali.