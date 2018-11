Polipi della Cervice: Cosa Sono? Cause, Caratteristiche e Sintomi

Polipi della Cervice: quali sono le opzioni terapeutiche?

I polipi della cervice di piccole dimensioni che non correlano a particolari disturbi possono essere oggetto di un monitoraggio regolare. In qualche occasione, infatti, queste lesioni possono risolversi spontaneamente, nonostante sia consigliato tenerli sempre sotto controllo per intervenire precocemente nel caso abbia inizio un'evoluzione in senso maligno (evento raro).

Talvolta, il medico può indicare una terapia farmacologica a base di progestinici o gonadotropine, per promuovere la loro regressione.