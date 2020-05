Plasma Iperimmune COVID-19: Cos’è? Come Funziona? Pro e Contro

In attesa di un vaccino specifico, il plasma iperimmune sembra essere una delle opzioni di trattamento più valide per fronteggiare la malattia, ma esistono purtroppo alcuni limiti e controindicazioni.

Cos’è

Plasmaterapia per COVID-19: in cosa consiste?

La plasmaterapia (o terapia con plasma iperimmune, siero convalescente o immunoglobuline iperimmuni) consiste nell'infondere le immunoglobuline neutralizzanti, isolate e purificate a partire dal plasma dei pazienti guariti dalla malattia respiratoria COVID-19, al fine di fornire ai malati gli anticorpi utili a contrastare l'infezione da SARS-CoV-2 (nome assegnato al nuovo Coronavirus).

COVID-19: Malattia o Virus? Nel linguaggio comune, talvolta, le malattie infettive vengono indicate con il virus che ne è responsabile, in modo interscambiabile. Per esempio, la pandemia da COVID-19 viene oggi chiamata semplicemente "Coronavirus", quando, in realtà, la malattia è causata da un solo specifico tipo di Coronavirus, tra i molti circolanti, chiamato SARS-CoV-2 (dall'inglese "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2"). Inoltre, si sente anche parlare di COVID-19 - acronimo di "Corona Virus Disease 2019" - riferendosi all'agente virale, quando la sigla "COVID" significa "sindrome respiratoria causata dal nuovo Coronavirus": "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease (malattia) e "19" indica l'anno in cui si è manifestata per la prima volta.

La plasmaterapia è, talvolta, indicata anche come "terapia al plasma convalescente", basandosi sul fatto che il sistema immunitario di chi guarisce da questa malattia ha sviluppato anticorpi specifici, almeno una frazione dei quali a potere neutralizzante, cioè in grado di prevenire l'infezione di nuove cellule nello stesso paziente*. Se il plasma dei pazienti convalescenti - definito iperimmune - nel quale si trovano dispersi le immunoglobuline, viene prelevato e, previa verifica del titolo anticorpale, trasfuso in pazienti malati, è possibile contrastare il virus (IMMUNOPROFILASSI PASSIVA).

Shutterstock

Per quanto riguarda il suo impiego per la terapia di COVID-19, il plasma viene somministrato a persone che sviluppano forme gravi della malattia, per aumentare le loro capacità di combattere il virus. La plasmaterapia potrebbe anche aiutare ad impedire alle persone che sono moderatamente ammalate di sviluppare quadri clinici di entità più severa o complicazioni correlate alla malattia.

*Nota: va segnalato che, se fossero indotti da un vaccino (IMMUNOPROFILASSI ATTIVA), gli anticorpi specifici contro il virus sarebbero in grado di prevenire l'infezione nella popolazione.

Cos’è il Plasma Iperimmune?

Innanzitutto, ricordiamo che il plasma è la porzione liquida, priva di cellule (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), del sangue. Negli ospedali e nei centri analisi, è quello che di routine si ottiene centrifugando i campioni dopo il prelievo ematico: la parte corpuscolata rimane sul fondo, il plasma in superficie.

Per plasma iperimmune s'intende, quindi, il plasma sanguigno contenente un alto titolo di anticorpi (cioè elevate quantità di immunoglobuline neutralizzanti). Come anticipato, gli anticorpi anti-SARS-Cov-2 sono isolati e purificati a partire dal plasma convalescente, prima di essere infusi a scopo terapeutico.

Come il Plasma diventa Iperimmune?

In generale, il plasma può essere iperimmune per due motivi:

Il paziente si è ammalato , quindi ha sviluppato elevate quantità di anticorpi (immunoglobuline) durante la malattia. Le immunoglobuline (Ig) sono proteine globulari ad attività anticorpale prodotte dai linfociti B , in risposta ad uno stimolo antigenico esterno e/o interno. Queste si concentrano soprattutto all'interno del flusso sanguigno (motivo per cui si possono determinare i valori attraverso un prelievo ematico). Le immunoglobuline costituiscono la componente principale dell' immunità umorale : hanno la funzione di riconoscere e legare gli antigeni (molecole presenti sulla superficie del patogeno virale o batterico), quindi neutralizzare l'agente infettivo. In pratica, si comportano in modo simile a sentinelle, pronte ad allertare i linfociti attivati (plasmacellule) a produrre un numero molto elevato di anticorpi (fino a 2000 al secondo), una volta entrate a contatto con l'aggressore potenzialmente dannoso per l'organismo; ogni determinante antigenico viene riconosciuto come un bersaglio e viene reso facilmente identificabile dai fagociti e dalle cellule citotossiche. Si ritiene che questo meccanismo d'azione possa essere efficace nei confronti del SARS-Cov-2, favorendo il miglioramento delle condizioni cliniche e la guarigione dei pazienti.

, quindi ha sviluppato elevate quantità di anticorpi (immunoglobuline) durante la malattia. Le immunoglobuline (Ig) sono proteine globulari ad attività anticorpale prodotte dai , in risposta ad uno stimolo antigenico esterno e/o interno. Queste si concentrano soprattutto all'interno del flusso sanguigno (motivo per cui si possono determinare i valori attraverso un prelievo ematico). Le immunoglobuline costituiscono la componente principale dell' : hanno la funzione di riconoscere e legare gli (molecole presenti sulla superficie del patogeno virale o batterico), quindi neutralizzare l'agente infettivo. In pratica, si comportano in modo simile a sentinelle, pronte ad allertare i linfociti attivati (plasmacellule) a produrre un numero molto elevato di anticorpi (fino a 2000 al secondo), una volta entrate a contatto con l'aggressore potenzialmente dannoso per l'organismo; ogni determinante antigenico viene riconosciuto come un bersaglio e viene reso facilmente identificabile dai fagociti e dalle cellule citotossiche. Si ritiene che questo meccanismo d'azione possa essere efficace nei confronti del SARS-Cov-2, favorendo il miglioramento delle condizioni cliniche e la guarigione dei pazienti. Il paziente è stato vaccinato (ad esempio: per l'epatite B, il tetano o la difterite), quindi ha un tasso elevato di anticorpi a seguito della vaccinazione (immunoprofilassi attiva). I vaccini funzionano in modo molto semplice: usano il meccanismo naturale di difesa del corpo (sistema immunitario) per costruire una specifica resistenza agli agenti patogeni. Quando sono iniettati, alcune componenti sono intercettate dai linfociti, che hanno il compito di identificare tutto ciò che di estraneo entra nel nostro organismo e producono gli anticorpi capaci di proteggere il soggetto. Laddove disponibili, i vaccini rappresentano lo strumento più efficace ed efficiente per prevenire le malattie infettive.

Da ricordare: le Ig nelle Infezioni Esistono cinque classi di immunoglobuline: A, D, E, G ed M. Ciascuna di queste è implicata in specifiche reazioni immuni (allergie, infezioni, malattie autoimmuni, alcuni processi neoplastici). Per quanto riguarda le malattie infettive, gli anticorpi implicati sono essenzialmente di due tipi: IgM : nella risposta all'antigene, sono le prime ad essere prodotte;

: nella risposta all'antigene, sono le prime ad essere prodotte; IgG: si sviluppano successivamente (in genere, un paio di settimane dopo l'inizio dell'infezione). La ricerca della IgG serve a verificare se si è formata la "memoria immunitaria".

Differenza tra Vaccino e Plasma Iperimmune

Plasma iperimmune : conferisce un'immunità passiva contro il patogeno. L'effetto delle globuline iperimmuni è istantaneo ed a breve termine: come tutte le immunoglobuline somministrate per via endovenosa, hanno un'emivita di 72 ore e sono eliminate in circa 3-4 settimane;

: conferisce un'immunità passiva contro il patogeno. L'effetto delle globuline iperimmuni è istantaneo ed a breve termine: come tutte le immunoglobuline somministrate per via endovenosa, hanno un'emivita di 72 ore e sono eliminate in circa 3-4 settimane; Vaccinazione: induce un'immunità attiva (nello specifico, adattativa) e necessita di un periodo più lungo per creare una protezione efficace, ma duratura. Gli anticorpi specifici per un patogeno saranno dunque già presenti nell'organismo in caso d'infezione e l'entità della stessa sarà minima.

Applicazioni precedenti al COVID-19

Nella prima metà dello scorso secolo, la plasmaterapia è stata ampiamente utilizzata per trattare una serie di malattie infettive, come la difterite, la scarlattina e la polmonite da pneumococco. L'applicazione del plasma iperimmune è notevolmente diminuita rispetto al passato con lo sviluppo e la diffusione di antimicrobici specifici per controllare e trattare le infezioni.

In tempi più recenti, la plasmaterapia è stata utilizzata, con risultati incoraggianti, durante le epidemie di Ebola, H1N1, SARS e MERS.