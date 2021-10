Generalità Si parla di placenta previa quando la placenta si sviluppa nella parte inferiore dell'utero, sul versante della cervice. Non tutte le placente previe si presentano allo stesso modo: in alcuni casi, viene coperta l'apertura tra utero e vagina (eventualità più grave); in altri casi, la placenta è posta, soltanto, accanto all'apertura. Figura: confronto tra una placenta normale e una placenta previa. Dal sito: riversideonline.com Più che una causa precisa, sono stati riconosciuti dei fattori di rischio. Il sintomo principale, fondamentale anche per la diagnosi, è la perdita di sangue dalla vagina.

La terapia consiste nell'adottare le misure più idonee per salvare la vita della madre e del feto. In tal senso, diagnosi precoce e intervento tempestivo sono fondamentali per una prognosi positiva.

Cos'è la placenta previa Per placenta previa s'intende la circostanza in cui la placenta cresce nella parte inferiore dell'utero, in corrispondenza della cervice. Si tratta di una situazione potenzialmente pericolosa, sia per la madre sia per il feto.

La placenta previa, assieme al distacco di placenta, rappresenta una delle principali cause di emorragia antepartum, che, a sua volta, è una delle principali ragioni di morte materna e fetale. N.B: si considera emorragia antepartum ogni perdita vaginale di sangue che si verifica dalla 24esima settimana di gestazione. GRADO DI PLACENTA PREVIA In base alla posizione assunta dalla placenta nella cervice uterina, si hanno quattro possibili tipologie di placenta previa:

Grado I

Caratteristiche : la placenta cresce sì nella porzione inferiore dell'utero, ma è distante dall'apertura della cervice, che collega utero e vagina.

Grado II

Caratteristiche : la placenta si posiziona a margine dell'apertura utero-vagina della cervice.

Grado III

Caratteristiche : la placenta copre una parte dell'apertura utero-vagina della cervice.

Grado IV

Caratteristiche : la placenta copre l'intera apertura utero-vagina della cervice.



Figura: i diversi gradi di placenta previa. Si può apprezzare come il grado IV copra totalmente l’apertura tra utero e vagina.. Immagine dal sito mala-sanita.net

La gravità della placenta previa aumenta all'aumentare del grado. Episodi di grado I sono quindi meno pericolosi per la sopravvivenza della madre e del feto, rispetto a episodi di grado II, che a loro volta sono meno pericolosi rispetto a episodi di grado III o IV. EPIDEMIOLOGIA La placenta previa, in ogni sua manifestazione, si verifica con un'incidenza pari a un caso ogni 200 gravidanze. La forma di grado IV, quella più pericolosa, è molto più rara e colpisce una gestante ogni 1000.

Circa 1/3 delle emorragie antepartum è causato da placenta previa, che è anche causa del 2-3% circa delle morti perinatali. N.B: il periodo perinatale è quello che va dalla 27esima settimana di gestazione ai primi 28 giorni di vita del neonato.