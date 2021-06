Pitiriasi Alba: Cos’è? È Contagiosa? Come si Cura

Il termine " alba " descrive l'aspetto caratteristico delle chiazze dal colore chiaro (ipopigmentazione: a seconda dell'incarnato, le macchie appaiono completamente bianche o rosee). Pitiriasi si riferisce, invece, alla presenza di sottili squame in superficie.

La pitiriasi alba si evidenzia maggiormente durante i mesi estivi , in quanto l'esposizione ai raggi solari rende le macchie chiarissime, quindi più evidenti rispetto alla pelle circostante sana ed abbronzata.

Cause

Quali sono le Cause della Pitiriasi Alba?

Ad oggi, non si conoscono le esatte cause della pitiriasi alba. Tuttavia, questa condizione si sviluppa generalmente sulla pelle molto secca (xerotica) e può presentarsi nel contesto di una dermatite atopica o di una psoriasi, associazioni che suggeriscono una reazione infiammatoria quale fattore predisponente.

Il quadro istopatologico è a sostegno di questa ipotesi, poichè mostra reperti caratteristici di diversi stati flogistici cutanei:

Diminuzione dei melanociti e dei melanosomi;

Infiltrazione dermica;

Ipercheratosi con paracheratosi.

Nella pitiriasi alba, la melanina viene normalmente prodotta, ma la rapida desquamazione dei cheratinociti che la contengono allontana prematuramente il pigmento dalla pelle.

La pitiriasi alba non è assolutamente contagiosa; può colpire uno o più componenti della stessa famiglia per predisposizione alla cute secca o all'atopia.

Pitiriasi Alba in Estate

L'ipopigmentazione è più evidente nelle pelli di carnagione scura rispetto a quelle molto chiare. La pitiriasi alba si evidenzia maggiormente durante i mesi estivi, in quanto l'esposizione ai raggi solari rende le macchie chiarissime, quindi più evidenti rispetto alla pelle circostante sana ed abbronzata.

Pitiriasi Alba: Quanto è Comune?

La pitiriasi alba compare soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza (3-16 anni), ma può interessare anche altre fasce di età. La pitiriasi alba colpisce allo stesso modo maschi e femmine.

La prevalenza della malattia nei bambini è di circa il 5%.