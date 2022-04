Perché si dovrebbe fare Pipì dopo il Sesso? E dopo la Masturbazione?

Pipì dopo il Sesso: Sì o No? Perché fare pipì dovrebbe essere la prima cosa da fare dopo un rapporto sessuale? In questo articolo, spiegheremo cosa ha a che fare quest'abitudine con la cistite e se i benefici nel ridurre il rischio nelle donne d'incorrere in un'infezione del tratto urinario può valere anche per gli uomini.

Cistite: perché le donne sono più a rischio? Rispetto agli uomini, le donne sono più suscettibili alle infezioni delle vie urinarie a causa di diversi fattori predisponenti. Per spiegare questo fenomeno, partiamo da una considerazione anatomica: l'uretra, ovvero il piccolo canale che permette il deflusso dell'urina dalla vescica durante la minzione, ha diversa lunghezza nei due sessi. Gli uomini sono dotati di un'uretra più lunga, dato che si estende dalla vescica all'apice del pene, passando attraverso la prostata. Se l'uretra maschile misura circa 15-20 cm, quella femminile è lunga appena 3-5 cm. Nella donna, quindi, gli agenti infettivi possono risalire e raggiungere facilmente la vescica per la brevità dell'uretra. Inoltre, sempre nel sesso femminile, l'infezione è favorita dalla vicinanza del meato urinario, cioè dell'apertura esterna dell'uretra, con gli orifizi vaginale e anale. Questo si traduce in una maggiore possibilità di contaminazione da parte dei patogeni di origine intestinale. Anche i traumi uretrali – come le pressioni esercitate sull'uretra durante il rapporto coitale – possono determinare irritazione e predisporre alla risalita di batteri o altri patogeni. Per contro, va detto che l'uomo, avendo un'uretra più lunga, è più esposto al rischio di uretrite, dato che maggiore è il tratto a disposizione dei patogeni per attecchire. Da Ricordare Essendo l'uretra femminile più vicina alla vagina e all'ano, è più probabile che i batteri risalgano verso la vescica. Ciò rende le donne suscettibili alle infezioni delle vie urinarie, in effetti, fino a 30 volte più suscettibili delle loro controparti maschili. Inoltre, le donne hanno un'uretra più corta rispetto agli uomini, il che riduce la distanza che i batteri devono percorrere per raggiungere la vescica. Questo è un altro motivo per cui la suscettibilità delle donne alle UTI è maggiore.

Gli uomini dovrebbero fare Pipì dopo il Sesso? Per le differenze tra l'anatomia maschile e quella femminile precedentemente spiegate, gli uomini contraggono infezioni del tratto urinario meno spesso rispetto alle donne. Shutterstock In sintesi, l'uretra maschile più lunga rende meno probabile che gli agenti infettivi risalgano nella vescica e causino problemi. Inoltre, l'uretra peniena, attraverso la quale gli uomini urinano, è anche il canale attraverso il quale eiaculano durante il rapporto sessuale, quindi il transito del liquido seminale contribuisce a ridurre l'eventuale carica microbica. Ciò non significa che sia una cattiva idea per gli uomini fare pipì dopo il sesso, ma è probabilmente meno utile di quanto non lo sia per le donne. L'eccezione a quanto affermato riguarda il sesso anale: alcuni batteri, come Streptococco e Haemophilus spp., possono risalire, infatti, nell'uretra durante questo tipo di rapporto e causare un'uretrite acuta. Da Ricordare Gli uomini sono generalmente a basso rischio di infezioni delle vie urinarie dovute al sesso, a causa della loro uretra più lunga e del fatto che l'eiaculazione aiuta a liberare il passaggio dagli agenti infettivi. Il rischio è maggiore in chi pratica sesso anale.

Quando fare Pipì dopo il Sesso? Svuotamento Post-Coitale: entro quanto fare Pipì? Diversi studi hanno esaminato i fattori sessuali e igienici per valutare se potrebbero essere associati all'aumento del rischio di infezioni del tratto urinario. Uno di questi fattori esaminati è la minzione entro 15 minuti dopo il rapporto sessuale (anche noto come svuotamento post coitale). La maggior parte degli studi che hanno analizzato la pipì dopo il sesso hanno scoperto che sembra ridurre il rischio di contrarre un'infezione delle vie urinarie per diverse ragioni: Da un lato, l'urina possiede potenti proprietà battericide grazie all'urea ;

; Dall'altro, il transito della pipì determina una vero e proprio lavaggio della vescica che trasporta all'esterno gli eventuali agenti infettivi presenti. Va detto che le vie urinarie sono protette anche dalle difese naturali dell'organismo che producono anticorpi per contrastare la comparsa dell'infezione. Quanto tempo dopo il Sesso fare Pipì? Non c'è un periodo prestabilito, ma come regola generale, è consigliabile andare in bagno entro mezz'ora. Realisticamente, prima si va, maggiori sono le possibilità che questo metodo sia efficace nel prevenire le infezioni urinarie.

È davvero necessario fare Pipì dopo il Sesso? Se per le donne (ma non solo), quella di urinare dopo un rapporto sessuale per ridurre il rischio di un'infezione del tratto urinario (UTI) rappresenta un'abitudine piuttosto condivisa, in quanto, il parere espresso a conclusione di ricerche scientifiche sull'utilità del fare pipì dopo il sesso non è unanime. Se da un lato, alcune evidenze sostengono che la minzione post coitale contribuirebbe ad eliminare i batteri dall'uretra, dall'altro alcune prove rimangono divise sul fatto che questa pratica aiuti effettivamente a prevenire le infezioni. Dopotutto, non è necessario essere sessualmente attivi per avere un'infezione delle vie urinarie. Tuttavia, c'è motivo di suggerire che fare pipì dopo il sesso può essere utile e svuotare la vescica al termine di un rapporto non fa alcun male, a prescindere dalla predisposizione o meno di sviluppare un'infezione urinaria. Pipì dopo il Sesso: Ricapitolando 1) Uno dei motivi principali per cui insorgono le infezioni del tratto urinario è che i rapporti sessuali possono esercitare una pressione sull'uretra. Questo provoca irritazione o contribuisce a forzare l'ingresso dei batteri nelle vie urinarie. 2) Fare pipì entro 15 minuti dal rapporto sessuale contribuisce ad eliminare i batteri dall'uretra e può ridurre il rischio di contrarre un'infezione delle vie urinarie. Detto questo, in letteratura scientifica, non ci sono prove definitive che la pipì dopo il sesso prevenga le infezioni delle vie urinarie e le opinioni sul fatto che la pratica aiuti effettivamente a prevenire tale evenienza sono contrastanti. Alla fine, fare pipì dopo il sesso può aiutare e, di certo, non farà male.