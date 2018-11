Piodermite: Cos’è? Cause, Sintomi e Cura

Il trattamento della piodermite prevede l'uso di:

Antisettici : gli impacchi ad azione topica con sostanze disinfettanti (come, ad esempio, la clorexidina gluconato o iodopovidone) sono utili per la pulizia della zona infetta e la rimozione delle croste;

: gli impacchi ad azione topica con sostanze disinfettanti (come, ad esempio, la clorexidina gluconato o iodopovidone) sono utili per la pulizia della zona infetta e la rimozione delle croste; Antibiotici topici: la scelta del farmaco è subordinata alla causa che ha provocato la piodermite; in generale, l'antibioticoterapia può prevedere eritromicina, gentamicina o bacitracina. La somministrazione di antibiotici deve avere una durata di almeno 10-15 giorni; trascorso questo periodo il medico dovrà valutare la risposta alla terapia.

Le forme di piodermite particolarmente diffuse e resistenti al trattamento topico vanno trattate con antibiotici per via sistemica.

Oltre alle opportune terapie, la cura dell'igiene personale gioca un ruolo fondamentale nella gestione dell'infezione. In particolare, è necessario lavare frequentemente le mani, la biancheria e, in generale, gli oggetti venuti in contatto con la persona affetta da piodermite.