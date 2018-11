La diagnosi viene formulata prevalentemente con la valutazione clinica, osservando l'aspetto delle ulcere cutanee, e l'esclusione di altre patologie che potrebbero mimare la sintomatologia del pioderma gangrenoso, quali:

Stomatite aftosa;

Sindrome di Churg-Strauss;

Herpes simplex;

Malattia di Behçet;

Impetigine.

Come accennato in precedenza, se le ulcere peggiorano in seguito al loro sbrigliamento, la diagnosi di pioderma gangrenoso è altamente probabile.

Pioderma Gangrenoso: quali esami sono necessari?

In qualche caso, potrebbe essere necessario asportare, mediante biopsia, un campione cutaneo per esaminarlo al microscopio e caratterizzarlo dal punto di vista istopatologico, anche se questa procedura potrebbe peggiorare temporaneamente il problema, favorendo l'espandersi dell'ulcerazione. Spesso, le biopsie delle lesioni del pioderma gangrenoso non sono diagnostiche, ma possono essere di supporto per evidenziare segni di vasculite con infiltrato di neutrofili e fibrina nei vasi superficiali.