Pillola contraccettiva gratis, via libera dell’Aifa

Dopo che la notizia è trapelata sugli organi di stampa, ora si attende l'ufficializzazione, che dovrebbe arrivare a breve, in seguito ai vari passaggi interni dell'Agenzia. Il prezzo stimato per lo Stato di questa operazione è pari a 140 milioni di euro all'anno.

Dopo un ampio, lungo e acceso dibattito, che ha visto confrontarsi diverse parti politiche, istituzioni e mondo sanitario, finalmente sembra che sia stata presa una decisione in merito alla gratuità della pillola anticoncezionale . Pare, infatti, che il Comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) abbia approvato la proposta di rendere rimborsabile la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le fasce d'età .

Alcune regioni avevano già legiferato in questo senso, rendendo disponibile l'acquisto a carico del Sistema Sanitario Nazionale della pillola contraccettiva, come la Puglia , l 'Emilia-Romagna , il Piemonte , la Toscana e la Provincia autonoma di Trento : oggi, dunque, in queste regioni le donne possono già comprare il farmaco senza pagare .

Che cosa cambierà

Secondo i dati dell'Aifa, oltre 2,5 milioni di donne italiane prendono la pillola anticoncezionale ogni giorno: numeri destinati ad aumentare con l'introduzione della nuova gratuità. "Si tratta di una decisione importante, che consentirà di ampliare la platea di donne che oggi, magari, consideravano il costo di questi contraccettivi come troppo alto e per questo non ne facevano uso" ha dichiarato la presidente del Cpr dell'Aifa Giovanna Scroccaro in un'intervista pubblicata sul sito Quotidiano Sanità.

La decisione non è avvenuta a cuor leggero, ma ha richiesto lunghi tempi tecnici per una valutazione completa. Come ha spiegato Giovanna Scroccaro "sono stati valutati, all'interno di 3 categorie di farmaci contraccettivi, individuate e divise per "generazione", i prodotti meno cari, che sono stati resi gratuiti". Ora bisognerà capire quali tra i tanti medicinali disponibili rendere effettivamente gratuiti. A breve, la decisione del Cpr dovrebbe essere approvata dal Cda dell'Aifa e poi essere pubblicata in Gazzetta ufficiale e diventare effettiva.

È stata approvata anche la rimborsabilità del Prep (Profilassi pre-esposizione), farmaco utilizzato sia nel trattamento da Hiv sia per prevenire l'esposizione al virus.