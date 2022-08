Pillola Anticoncezionale: come funziona, tipi ed effetti collaterali

Secondo alcune indagini statistiche, in tutto il Mondo ricorrerebbero all'assunzione della pillola anticoncezionale più di 100 milioni di donne. Nel 2012, in un Paese come gli Stati Uniti, la pillola anticoncezionale era in uso nel 16% delle donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni, risultando il metodo contraccettivo più in voga nella popolazione femminile appartenente alla suddetta fascia di età. In Italia, l'assunzione della pillola anticoncezionale riguarda poco meno del 20% delle donne in età fertile; questo dato colloca il nostro Paese al 14esimo posto in Europa, nella classifica dei principali Stati utilizzatori del farmaco in questione (dietro, ad esempio, a Germania, Francia, Olanda e Portogallo).

Pillola Combinata

Cos'è la Pillola Combinata?

Anche nota come pillola estroprogestinica, la pillola anticoncezionale combinata è il prodotto farmacologico risultante dall'associazione di una versione sintetica di estrogeni e progesterone, i due ormoni sessuali femminili.

Nella maggior parte degli estroprogestinici – i cosiddetti estroprogestinici di seconda generazione – l'etinilestradiolo rappresenta la componente estrogenica, mentre uno tra il noretisterone, il levonorgestrel e l'etinodiolo rappresenta la componente progestinica; negli estroprogestinici di terza generazione – che costituiscono delle alternative più recenti agli estroprogestinici di seconda generazione – la componente progestinica varia e può comprendere, diversamente dal caso precedente, uno tra desogestrel e gestodene.

Il merito dell'introduzione nel mercato farmacologico della pillola combinata – introduzione datata 1960 – spetta agli Stati Uniti.

Come funziona la Pillola Combinata?

La pillola anticoncezionale combinata inibisce la secrezione delle gonadotropine FSH (ormone follicolo-stimolante) ed LH (ormone luteinizzante), le quali sono fondamentali per il processo di ovulazione; pertanto, la pillola combinata blocca l'ovulazione.

In particolare:

La componente estrogenica inibisce la secrezione di FSH, sopprimendo così lo sviluppo del follicolo ovarico;

inibisce la secrezione di FSH, sopprimendo così lo sviluppo del follicolo ovarico; La componente progestinica , invece, inibisce la secrezione di LH, prevenendo così il rilascio della cellula uovo matura nelle tube di Falloppio.

Oltre che attraverso l'azione inibitoria nei confronti delle gonadotropine, la combinazione ormonale della pillola combinata impedisce il concepimento anche mediante altre strategie:

Addensa il muco della cervice uterina (cioè la "porta d'ingresso" che separa la vagina dall'utero), rendendolo meno idoneo al passaggio degli spermatozoi che vogliono raggiungere la cellula uovo;

Altera l'endometrio uterino, in modo tale da sfavorire l'impianto dell'ovulo a livello dell'utero;

Interferisce con le contrazioni muscolari coordinate della cervice, dell'utero e delle tube di Falloppio; contrazioni muscolari che giocano un ruolo fondamentale durante il processo di fecondazione e (ancora una volta) di impianto dell'ovulo.

Sottotipi di Pillola Combinata e Come si Usa

In linea generale, l'utilizzo della pillola anticoncezionale combinata prevede un'assunzione giornaliera del prodotto per 21 giorni consecutivi, seguiti da 7 giorni di pausa.

Durante la settimana di sospensione, la donna va in contro a perdite di sangue paragonabili alle mestruazioni, seppur in genere meno abbondanti.

Terminati i 7 giorni di pausa, è prevista la ripresa dell'assunzione giornaliera per i successivi 21 giorni, e così via.

Attualmente, esistono tre sottotipi diversi di pillola anticoncezionale combinata; a differenziare questi tre sottotipi sono le dosi di ormoni presenti e alcune particolarità nei modi d'utilizzo.

I tre sottotipi di pillola combinata in questione sono:

La pillola combinata monofasica. È il sottotipo più utilizzato. Chi ricorre a questa soluzione assume per 21 giorni un prodotto che presenta le stesse quantità di estrogeni e progesterone. Queste quantità non sono mai inferiori ai 15-20 microgrammi e mai superiori ai 50 microgrammi.

Nei 7 giorni di pausa, la donna utente non assume nulla. La pillola combinata bifasica. Chi ricorre a questa soluzione assume: nei primi 7 giorni circa, un prodotto a più alto contenuto di estrogeni (N.B: la dose estrogenica non supera mai i 50 microgrammi); nei successivi 14 giorni circa, un prodotto a più alto contenuto di progesterone; infine, durante i 7 giorni di pausa, un prodotto placebo completamente privo di ormoni.

Ad aiutare l'utente nella giusta modalità di assunzione del preparato, è la colorazione delle pillole che costituiscono la singola confezione: le pillole dei primi 7 giorni presentano un colore differente dalle pillole dei successivi 14 giorni, le quali a loro volta sono cromaticamente diverse dalle pillole riservate ai giorni di pausa. La pillola combinata trifasica. Chi si avvale di questa soluzione assume 3 preparati farmacologi differenti e un preparato placebo. Mentre il preparato placebo è riservato ai 7 giorni di pausa, i 3 preparati farmacologici sono uno per i primi 5 giorni, un altro per i successivi 5 e un altro ancora per gli ultimi 11, prima della pausa.

Le dosi ormonali di ciascuno dei 3 preparati farmacologici variano. Partendo dalla componente progestinica, questa va aumentando di preparato in preparato; per quanto concerne, invece, la componente estrogenica, questa è: bassa nel primo preparato; a dose crescente nel secondo (N.B: la dose estrogenica non supera mai i 50 microgrammi); infine, pari a quella del primo preparato nell'ultimo (quindi si riabbassa).

Come per la pillola combinata bifasica, le pillole placebo sono prive di ormoni e ogni preparato farmacologico presenta una propria colorazione distintiva, che serve ad aiutare l'utente a non sbagliare assunzione.

Cosa causa le Mestruazioni dopo 21 giorni di utilizzo della Pillola Combinata? Al termine dei 21 giorni di uso della pillola anticoncezionale combinata, è la mancanza del progestinico a determinare le mestruazioni.

Efficacia Pillola Combinata

Se assunta correttamente, la pillola anticoncezionale combinata ha un'efficacia pari al 99%.

Qualora l'utente dovesse dimenticare di assumerla per un giorno, la suddetta percentuale scende al 91%, quindi comunque un valore ancora estremamente alto.

Effetti Collaterali della Pillola Combinata

Per quanto concerne la salute dell'utente, la pillola anticoncezionale combinata rientra tra i più sicuri e affidabili metodi di prevenzione del concepimento; a dimostrarlo è il largo impiego che, oggi, ne fanno le donne.

Questo non significa, però, che sia completamente esente da effetti indesiderati e altri possibili rischi, alcuni dei quali tali da sconsigliarne l'utilizzo.

Entrando nello specifico degli effetti avversi della pillola combinata, questi effetti collaterali e questi rischi consistono in:

Per approfondire:

Elementi che influenzano il Rischio Tromboembolico nelle donne utilizzatrici degli estroprogestinici Quantità di estrogeno Compresa tra 20 e 35 microgrammi Rischo basso Superiore a 50 microgrammi Rischio alto Tipo di progestinico Levonorgestrel Rischio basso Desogestrel e gestodene Rischio alto

Controindicazioni alla Pillola Combinata

Rappresentano una controindicazioni all'uso della pillola anticoncezionale combinata:

La presenza di una malattia cardiovascolare o una storia passata di fenomeni tromboembolici;

La predisposizione al alcune malattie della coagulazione;

Il vizio del fumo in soggetti di età superiore ai 35 anni;

L'obesità e/o l'ipercolesterolemia;

La gravidanza;

Una storia di malattie epatiche gravi (tumori, cirrosi ecc.) o malattie della cistifellea;

L'emicrania severa;

Una storia di tumore al seno;

L'assunzione di certi medicinali (es: sedativi barbiturici, antiepilettici, verapamil, antifungini, antidepressivi ecc.).

Altri Effetti della Pillola Combinata

Oltre all'effetto contraccettivo, la pillola anticoncezionale combinata presenta anche altre proprietà, che la rendono sfruttabile in altre circostanze.

Entrando maggiormente nei dettagli, la pillola estroprogestinica è utile anche per:

Altre vie di somministrazione della Pillola Combinata

Ormai da diversi anni, esistono prodotti analoghi alla pillola anticoncezionale combinata somministrabili per via vaginale (anello vaginale) o per via cutanea (cerotto contraccettivo). Queste preparazioni consentono una somministrazione costante, 24 ore su 24, di basse dosi degli stessi ormoni contenuti nella canonica pillola combinata, il che sembra avere meno effetti collaterali delle preparazioni a somministrazione orale.

Quesiti e dubbi comuni sulla Pillola Combinata

Le donne con una predisposizione familiare al tumore al seno possono assumere la Pillola Combinata?

Per via dell'aumento del rischio di tumore al seno dipendente dalla pillola anticoncezionale combinata, i medici sconsigliano, alle donne discendenti da famiglie in cui ricorre la suddetta neoplasia, di ricorre all'uso degli estroprogestinici.

Qual è la diffusione dell'ipertensione nelle donne che fanno uso della Pillola Anticoncezionale Combinata?

Lo sviluppo di una leggera ipertensione e, nel caso di una pre-esistente ipertensione, il peggioramento di quest'ultima, interessano il 4-5% delle donne che assumono la pillola anticoncezionale combinata.

L'effetto ipertensivo degli estroprogestinici è da considerarsi di lieve entità, in quanto è ampiamente reversibile con la sospensione.

La Pillola Combinata instaura una condizione di alterata tolleranza al glucosio?

Erano potenziali cause di alterata tolleranza al glucosio le vecchie preparazioni; le pillole combinate delle generazioni più recenti sembrano non avere tale effetto.