Pillola Anticoncezionale e Pressione: quando causa ipertensione?

Introduzione In donne predisposte, l'uso della pillola anticoncezionale può essere motivo di aumento della pressione arteriosa, sia nei valori massimi (sistolici) che in quelli minimi (diastolici). Questo articolo analizzerà perché la pillola può avere questo effetto, quali sono le condizioni che favoriscono il rialzo pressorio e quali potrebbero essere le soluzioni alla problematica. Prima, però, occorre ripassare a grandi linee alcuni temi chiave, fondamentali per una migliore comprensione del testo.

Cos’è la Pillola? La pillola anticoncezionale è un farmaco a uso orale, destinato alle donne, la cui indicazione principale è quella di impedire gravidanze indesiderate (ma, come si vedrà, è destinata anche ad altri fini). Esistono due tipi di pillole contraccettive: la pillola combinata, a base di estrogeni e progestinici, e la minipillola, a base di solo progesterone. La pillola combinata agisce contro le gonadotropine FSH e LH, sopprimendo in questo modo il ciclo mestruale e impedendo l'ovulazione.

La donna che ne fa uso deve assumere il prodotto giornalmente per 21 giorni, facendo seguire a questi una settimana di pausa. La minipillola, invece, addensa il muco cervicale, altera l'endometrio uterino e interferisce con la motilità delle tube di Falloppio, il tutto con lo scopo di ostacolare l'impianto di un eventuale ovulo fecondato.

La donna che ne fa uso assume il prodotto ininterrottamente. Per Quali motivi si prende la Pillola? La pillola anticoncezionale nasce appunto come contraccettivo, cioè come metodo di prevenzione di gravidanze non desiderate. Tuttavia, grazie alla sua composizione, rappresenta anche un potenziale rimedio a condizioni quali: Cicli irregolari;

Cisti ovariche;

Ovaio policistico;

Acne. Va precisato che è il ginecologo di riferimento a stabilire se la pillola può essere di aiuto nelle suddette circostanze, basando le proprie conclusioni sulla storia clinica della paziente e sull'origine della problematica presente. Pillola ed Effetti Collaterali Senza entrare troppo nello specifico, la pillola anticoncezionale può avere degli effetti indesiderati; il rialzo dei valori pressori è uno di questi. Tuttavia, va detto anche che, nella maggior parte delle donne che la utilizzano, non produce alcun disturbo collaterale.

Pressione Arteriosa e Ipertensione Quando la Pressione è Normale? La pressione arteriosa è considerata ottimale quando la componente sistolica (massimo) è inferiore a 120 mm/Hg e la componente diastolica (minima) è inferiore a 80 mm/Hg. Rientra ancora nella normalità quando è la massima è inferiore a 130 mm/Hg e la minima è inferiore a 85 mm/Hg. Quando i Valori della Pressione sono Preoccupanti? La pressione arteriosa è alta (ipertensione), quando la massima supera i 130 mm/Hg e la minima oltrepassa gli 85 mm/Hg. Fintanto che si mantiene tra i 139/89 mm/Hg, si parla soltanto di pre-ipertensione; oltre i precedenti valori, è ipertensione vera e propria.

Perché la Pillola alza la Pressione Prima di approfondire il titolo di questo capitolo, è doveroso ribadire un concetto: il rialzo dei valori pressori riguarda soltanto una piccola porzione delle donne che ricorrono alla pillola. Come si vedrà, è una questione di predisposizione e fattori di rischio. Quale Tipo di Pillola può alzare la Pressione Arteriosa? In genere, l'aumento della pressione arteriosa si osserva nelle donne che assumono la pillola combinata: ciò accade per via della componente estrogenica, la quale è in grado di influenzare i livelli pressori sia nei valori massimi che in quelli minimi. Alcuni studi, tuttavia, hanno evidenziato come, talvolta, anche la minipillola (a base di solo progesterone) sia in grado di provocare un piccolo rialzo pressorio limitatamente alla componente diastolica (minima). Quindi, riassumendo, il rischio maggiore si ha con la pillola combinata, ma anche la minipillola può influenzare la pressione. Pillola Combinata contenente Drospirenone: i Vantaggi Il drospirenone è un progestinico che, grazie a un'azione diuretica, favorisce un calo della pressione arteriosa. Nelle donne a rischio, le pillole combinate contenenti drospirenone sembrano essere meno inclini a indurre un aumento della pressione arteriosa, come se la componente progestinica controbilanciasse gli effetti di quella estrogenica.

Chi è più a Rischio Cosa aumenta il rischio che la Pillola causi Ipertensione? Come detto fin da subito, in genere, il rialzo pressorio associato all'uso della pillola anticoncezionale riguarda soltanto donne predisposte. Gli esperti indicano come fattori di rischio le seguenti condizioni: Familiarità per l'ipertensione (specie nella linea femminile);

Storia di ipertensione;

Ipertensione gravidica (ossia presenza di ipertensione durante una precedente gravidanza);

Presenza di malattie cardiovascolari (es: storia di infarto ecc.);

Età superiore a 35 anni;

Obesità;

Presenza di malattie renali. Merita poi una menzione a parte il fumo di sigaretta: indipendentemente dai valori pressori e dalla predisposizione, le donne che fanno uso della pillola anticoncezionale dovrebbero sempre evitarlo, poiché aumenta in modo non trascurabile il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Pillola sì o Pillola no? Considerato quanto detto finora, è lecito domandarsi se vale la pena assumere la pillola anticoncezionale in presenza di una predisposizione all'ipertensione. Al di là del fatto che esistono altri metodi contraccettivi contro le gravidanze indesiderate, si tenga conto che le donne con ipertensione che rimangono incinte sono a rischio di complicanze quali: Preeclampsia;

Diabete gestazionale;

Infarto del miocardio;

Fenomeni trombo-embolici;

Parto pretermine;

Difetti di sviluppo del feto. Alla luce di ciò, in presenza di una condizione di rischio, è sempre consigliabile considerare l'uso della pillola anticoncezionale (o un altro metodo contraccettivo) per evitare gravidanze indesiderate. Ipertensione Primaria o Secondaria Esistono due tipi di ipertensione: l'ipertensione primaria e l'ipertensione secondaria. È primaria l'ipertensione di cui non si conoscono le cause precise; l'ipertensione primaria è il risultato di una combinazione di fattori, compresi la genetica, la familiarità e le abitudini di vita. È secondaria, invece, l'ipertensione dovuta a una ben specifica causa; l'ipertensione secondaria può essere dovuta a condizioni quali: diabete, malattie cardiache, malattie endocrine, gravidanza ecc. L'aumento della pressione dovuto all'uso della pillola anticoncezionale è un esempio di ipertensione secondaria. Lo sapevi che… L'ipertensione, sia primaria che secondaria, tende a essere asintomatica fino a quando non è sfociata in complicanze.

È anche per questo motivo che spesso ci si accorge del problema troppo tardi.