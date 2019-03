I due benefici salutistici del pilates sono: miglioramento della fitness generale del rachide (schiena), miglioramento dell'equilibrio. Tuttavia il metodo non può essere considerato una vera e propria terapia contro il mal di schiena e, nonostante incrementi la stabilità, non diminuisce gli episodi di caduta negli anziani.

Il metodo pilates viene praticato su un apposito tappeto, con o senza accessori e strumenti, o utilizzando dispositivi appositamente studiati per il sistema. Ha lo scopo di migliorare la flessibilità muscolare , coordinare la respirazione , rilassare le tensioni eccessive, aumentare la mobilità articolare , la forza , la postura e l'equilibrio. Tutto questo avviene soprattutto mediante una ginnastica – in un certo senso, di tipo correttivo – e al contemporaneo sviluppo del core – l'insieme dei muscoli profondi compresi tra lo sterno e la pelvi .

Apparati

Apparati per il pilates Il pilates si pratica su appositi tappetini, suddivisi in tre tipologie chiamate: MAT 1, MAT 2 e MAT 3, in maniera simile ad alcuni tipi di yoga o "barre au sol" o "à terre". Le sessioni di pilates si svolgono in lezioni, di gruppo o individuali. L'istruttore di può anche utilizzare vari accessori come palloni o elastici, per raggiungere difficoltà superiori in determinati esercizi. Il pilates viene praticato anche con l'utilizzo di certe macchine; alcune sono: "Reformer", "Cadillac" (Trapeze Table), "Barrels", "Chair" e Core-Align, recente invenzione esclusiva per alcune didattiche. Queste macchine richiedono una manutenzione speciale e alcune conoscenze per essere utilizzate in maniera ottimale. Tutti questi dispositivi hanno in comune una resistenza a molla, che garantisce un lavoro aggiuntivo o funge da adiuvante. I dispositivi possono essere utilizzati anche dai fisioterapisti, per la grande variabilità che li contraddistingue. Vediamoli un po' più nel dettaglio.

Reformer Il reformer è di gran lunga il dispositivo più utilizzato nel pilates. Consiste di un carrello mobile che scorre tra due binari. Anteriormente, il carrello è vincolato da alcune molle che si attaccano alla porzione fissa del reformer. C'è anche una barra di sostegno regolabile che guida direttamente il movimento del carrello, sulla quale agisce un supporto. La parte posteriore è costituita da un sistema di cinghie. La trazione delle cinghie guida direttamente il movimento del carrello. Nel Reformer Half Trapeze, sul retro troviamo degli elementi specifici del Table Trapèze. L'utente può trovarsi supino, addormentato, seduto, inginocchiato o in piedi.

Cadillac Anche detto table trapeze, questo dispositivo è il più imponente di tutti. Ha l'aspetto di un letto incorniciato da barre di sospensione verticali e orizzontali, a cui sono fissati vari elementi rimovibili. Tra questi elementi troviamo: laminatoi, molle, trapezi. Questo dispositivo consente di eseguire esercizi in aria nel repertorio più avanzato. Può essere utilizzato in posizione supina, seduta, in piedi, in ginocchio e con diversi orientamenti, a seconda degli elementi scelti.

Chair La sedia o "Chair Pilates" ha la forma e le dimensioni di un piccolo sgabello. Ha una superficie piatta (o sedile) e immobile, con due barre laterali sormontate da maniglie. Nella sua parte inferiore, mostra un pedale mobile fissato alla sedia da alcune molle, che può essere premuto solo verso il basso, contro la resistenza. L'utente può essere seduto, in piedi, sdraiato, o posizionato all'esterno della sedia. In quest'ultimo caso, il pedale viene usato in maniera indipendente.