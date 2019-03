Cenni storici sul pilates

Il metodo pilates è stato sviluppato all'inizio del XX secolo da Joseph Pilates, tedesco nativo Mönchengladbach, figlio di un ginnasta e di una naturopata. All'epoca ancora un ragazzo, egli si mise a praticare una ginnastica simile al body building, però con l'intento di migliorare la propria forma fisica. Egli era infatti gracile e malaticcio, tanto che riteneva di poter contrarre la tubercolosi, ma inventò un sistema di ginnastica talmente efficace che a quattordici anni posava come modello per disegni anatomici. Successivamente diventò un appassionato sportivo: tuffatore, pugile, ginnasta, sciatore e persino acrobata da circo. Nel frattempo continuò a perfezionare il suo sistema di esercizi con lo scopo di rafforzare mente e corpo. Pilates riteneva che salute mentale e fisica fossero strettamente correlate. Già all'epoca il metodo aveva chiari collegamenti con la "Physical Culture" di fine '800, come l'utilizzo di apparati speciali, e si basava sul concetto che certi esercizi possano rimediare a vari problemi di salute. Il metodo pilates è anche legato alla tradizione del "esercizio correttivo" o della "ginnastica medica", come descritto da Pehr Henrik Ling.

Joseph Pilates lasciò la Germania per recarsi in Inghilterra nel 1912. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu internato. Per quattro anni allenò gli altri prigionieri con la sua sequenza di esercizi a corpo libero, sul tappetino, che al tempo si chiama "Muscle contrology" – ad oggi prende il nome di "Matwork". Egli prestò anche la sua opera come infermiere, sperimentando l'adozione di molle attaccate ai lettini dell'ospedale, studiate per consentire ai degenti di fare ginnastica e tonificare i muscoli prima ancora di rimettersi in piedi e camminare. Le molle, impiegate come resistenze ai movimenti, diventarono lo strumento base del suo metodo. Joseph Pilates ha da sempre accompagnato il suo metodo con una varietà di attrezzature, per le quali ha usa il termine di "apparato". Ne progettò diversi, tra cui Universal Reformer, Cadillac, Wunda Chair, High "Electric" Chair, Spine Corrector, Ladder Barrel e Pedi-Pole. Negli studi di oggi troviamo ancora il "Universal Reformer" ed il "Cadillac", le due macchine che sfruttano la resistenza delle molle. Fu così che concepì l'idea definitiva del sistema che sarebbe divenuto prima "Contrology" e poi metodo pilates.

Dopo la guerra, Pilates tornò in Germania per un breve periodo, ma poi si trasferì a New York, dove il suo metodo, battezzato per l'appunto "Contrology", ebbe un immediato successo tra alcuni noti ballerini come Gorge Balanchine e Martha Graham. Pilates pubblicò due libri relativi al suo metodo di allenamento: "Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education" nel 1934, e "Return to Life Through Contrology" nel 1945.

Fino a non molto tempo fa, il "metodo pilates" è rimasto quasi un "segreto" limitato all'ambiente dei ballerini classici, finché venne allargato al modo dell'atletica, tra gli attori e fino alla gente comune. In questi ultimi anni il suo successo non ha fatto che aumentare.

I suoi primi studenti diffusero il metodo, tra cui: Romana Kryzanowska, Kathy Grant, Jay Grimes, Ron Fletcher, Mary Bowen, Carola Treir, Bob Seed, Eve Gentry, Bruce King, Lolita San Miguel e Mary Pilates, nipote di Joseph. Il pilates contemporaneo include sia il "Modern" che quello "Classico / Tradizionale". Il moderno deriva solo parzialmente dall'insegnamento di alcuni studenti della prima generazione, mentre il classico mira a preservare il lavoro originale come insegnato da Joseph Pilates.