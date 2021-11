Pilates: Cos'è, Benefici e Controversie

L'obiettivo del suo ideatore, Joseph Hubertus Pilates, era quello di rendere le persone più consapevoli di sé stesse, del proprio corpo e della propria mente per unirli in una singola, dinamica e funzionale entità. In un certo senso, egli cercò di fondere i migliori aspetti delle discipline fisiche occidentali con quelli delle tecniche orientali, anche se il metodo – inizialmente nominato "Contrology" – ha sempre avuto un forte orientamento scientifico convenzionale – quindi essenzialmente contrapposto agli insegnamenti esoterici dei paesi del Sol Levante.

A differenza di molti tipi di ginnastica, il metodo pilates segue rigorosamente princìpi fondati su una precisa base filosofica e teorica. Non si tratta quindi di un semplice insieme di esercizi, ma di un vero metodo che, negli ultimi sessanta anni di pratica e di osservazione, si è sviluppato e perfezionato continuamente. Bisogna comunque riferire che, soprattutto in ambito medico-terapeutico, il pilates viene tendenzialmente sopravvalutato; diverso è nel campo del wellness e del ricondizionamento dei soggetti sani e sedentari .

In linea generale, il pilates è benefico soprattutto per le persone sedentarie, ma non esistono evidenze che possa avere maggior efficacia rispetto alle "terapie alternative".

Nel suo libro "Return to Life through Contrology", Joseph Pilates presenta il suo metodo come "arte del controllo motorio", manifestandosi sotto forma di allenamento e non come una vera e propria terapia. Se praticato con continuità e sistematicità, infatti, il pilates migliora:

La versatilità della tecnica ha permesso il suo utilizzo in campo riabilitativo. Nel metodo, la posizione e il movimento di ogni parte sono estremamente importanti e il corpo si muove come un sistema integrato. Quanto più correttamente si usa il corpo nel corso degli esercizi, tanto più correttamente verrà usato in qualsiasi altra circostanza.

Per il trattamento del dolore lombare, prove di bassa qualità suggeriscono che il pilates sia positivo nel trattamento dei sedentari, ma non è più efficace di altre forme di esercizio fisico . Alcune evidenze indicano che le sessioni regolari di pilates possono aiutare con il condizionamento dei muscoli addominali nelle persone sane, rispetto alla sedentarietà.

Nel 2015 il "Australian Government's Department of Health" ha pubblicato un meta studio che ha esaminato la letteratura esistente su 17 terapie alternative, tra cui il pilates (anche se, come abbiamo detto, non si tratta di un sistema terapico ma di un metodo di allenamrento), al fine di determinare se fossero idonei ad essere coperti dall'assicurazione sanitaria. La revisione ha rilevato che a causa del numero e della natura metodologicamente limitati degli studi esistenti, l'efficacia del pilates è incerta. Di conseguenza, nel 2017 il governo australiano ha definito il metodo pilates una pratica che non avrebbe potuto beneficiare dei sussidi assicurativi, affermando che questo passo avrebbe "assicurato che i fondi dei contribuenti fossero spesi in modo appropriato e non diretti a terapie prive di evidenze".

Per farla breve, un soggetto sano che svolge pilates, ancor più se sedentario, ottiene un notevole miglioramento della fitness muscolo tendinea e soprattutto articolare, nonché un maggior controllo dell'equilibrio, quindi un incremento rilevante della qualità della vita. Dati alla mano , questo non sembra sufficiente ad ottenere un effetto terapeutico sulle patologie della schiena e preventivo sulla caduta dei soggetti anziani , pur migliorando concretamente la fitness del rachide e la capacità di equilibrio.

Il pilates viene promosso soprattutto come rimedio al mal di schiena e come strumento per migliorare l'equilibrio; tuttavia, in ambito medico, questo sistema è tendenzialmente sopravvalutato. Pur costituendo una disciplina wellness di grande efficacia, non è detto che abbia risvolti terapeutici e preventivi concretamente misurabili; tutt'altro.

Oggi non esiste un solo tipo di pilates, ma vengono insegnate diverse versioni; la maggior parte di esse si basa su un massimo di 9 principi. Frank Philip Friedman e Gail Eisen, due studenti di Romana Kryzanowska, nel 1980 pubblicarono il primo libro moderno su pilates: " The Pilates Method of Physical and Mental Conditioning", delineando i primi 6 "principi di Pilates" – che vennero ampiamente adottati e adattati dall'intera comunità. I sei principi originali erano: concentrazione, controllo, centraggio, flusso, precisione e respiro; oggi sono aumentati. Vediamoli più nel dettaglio:

Nel pilates esso rappresenta quindi la chiave dell'equilibrio e della stabilità della persona. Il metodo interviene attraverso la pratica di vari esercizi, mutevoli per difficoltà – dal principiante all'avanzato – per obiettivi e / o (a seconda del caso) per i limiti specifici dell' istruttore o del praticante. L'intensità può essere aumentata nel tempo man mano che il corpo si adatta al protocollo.

Powerhouse o girdle of strenght sono anche sinonimo di "baricentro", vero e proprio centro di massa dell'organismo, posizionato nella regione anatomica che oggi chiamiamo semplicemente " core ". Il core, ovvero l'area compresa tra la parte finale della cassa toracica e la porzione più bassa del bacino , è costituito fondamentalmente dai muscoli addominali ( retto , obliqui e trasverso ), paraspinali, quadrato dei lombi , del pavimento pelvico , glutei e flessori dell'anca. Per avere un'idea di dove si possa collocare il baricentro, basti pensare ad una zona compresa tra due linee orizzontali, una passante per le spalle e l'altra per le creste iliache superiori. Si ottiene così il cosiddetto "frame" (cornice), diviso da una linea verticale centrale, che rappresenta il giusto equilibrio delle forze. Il lavoro del metodo pilates si concentra soprattutto su questa linea centrale e sul controllo del corretto allineamento della cosiddetta cornice. Il controllo del baricentro viene inteso anche come " stabilizzazione del bacino" tramite il lavoro sinergico dell'aerea addominale e quella lombare, volto al mantenimento della posizione neutra. Un appropriato sviluppo del lavoro del baricentro comporta un minore dispendio energetico e una ridotta incidenza di infortuni e dolori lombari .

Nell'ottobre dell'anno 2000 "pilates" è stato definito da un tribunale federale degli Stati Uniti come un termine generico, rendendolo disponibile per un uso illimitato. Come risultato di questa sentenza, venne istituito il "Pilates Method Alliance", un'associazione professionale. Lo scopo sarebbe di fornire un'organizzazione internazionale per collegare insegnanti, formatori superiori, studi e strutture dedicate a preservare e migliorare l'eredità di Joseph H. Pilates e il suo metodo di esercizio standardizzandolo.

Storia

Cenni storici sul pilates

Il metodo pilates è stato sviluppato all'inizio del XX secolo da Joseph Pilates, tedesco nativo Mönchengladbach, figlio di un ginnasta e di una naturopata. All'epoca ancora un ragazzo, egli si mise a praticare una ginnastica simile al body building, però con l'intento di migliorare la propria forma fisica. Egli era infatti gracile e malaticcio, tanto che riteneva di poter contrarre la tubercolosi, ma inventò un sistema di ginnastica talmente efficace che a quattordici anni posava come modello per disegni anatomici. Successivamente diventò un appassionato sportivo: tuffatore, pugile, ginnasta, sciatore e persino acrobata da circo. Nel frattempo continuò a perfezionare il suo sistema di esercizi con lo scopo di rafforzare mente e corpo. Pilates riteneva che salute mentale e fisica fossero strettamente correlate. Già all'epoca il metodo aveva chiari collegamenti con la "Physical Culture" di fine '800, come l'utilizzo di apparati speciali, e si basava sul concetto che certi esercizi possano rimediare a vari problemi di salute. Il metodo pilates è anche legato alla tradizione del "esercizio correttivo" o della "ginnastica medica", come descritto da Pehr Henrik Ling.

Joseph Pilates lasciò la Germania per recarsi in Inghilterra nel 1912. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu internato. Per quattro anni allenò gli altri prigionieri con la sua sequenza di esercizi a corpo libero, sul tappetino, che al tempo si chiama "Muscle contrology" – ad oggi prende il nome di "Matwork". Egli prestò anche la sua opera come infermiere, sperimentando l'adozione di molle attaccate ai lettini dell'ospedale, studiate per consentire ai degenti di fare ginnastica e tonificare i muscoli prima ancora di rimettersi in piedi e camminare. Le molle, impiegate come resistenze ai movimenti, diventarono lo strumento base del suo metodo. Joseph Pilates ha da sempre accompagnato il suo metodo con una varietà di attrezzature, per le quali ha usato il termine di "apparato". Ne progettò diversi, tra cui Universal Reformer, Cadillac, Wunda Chair, High "Electric" Chair, Spine Corrector, Ladder Barrel e Pedi-Pole. Negli studi di oggi troviamo ancora il "Universal Reformer" ed il "Cadillac", le due macchine che sfruttano la resistenza delle molle. Fu così che concepì l'idea definitiva del sistema che sarebbe divenuto prima "Contrology" e poi metodo pilates.

Dopo la guerra, nel 1925, Pilates tornò in Germania per un anno con l'obbiettivo di addestrare l'esercito tedesco, ma poi si trasferì a New York nel 1926 dove aprì il suo primo studio.

La prima parte della tecnica era il cosiddetto "Matwork", una serie di esercizi a corpo libero eseguiti a terra su di un materassino (mat). Questo programma di ginnastica globale completa che annovera circa 70 esercizi divenne propedeutica all'utilizzo degli attrezzi specifici - da impiegare una volta appresa perfettamente la corretta postura del rachide e delle articolazioni durante gli esercizi. Una volta acquisito il controllo totale del proprio corpo è possibile inserire piccole resistenze come Barrel e Magic Circle, per incrementare il lavoro muscolare. La prima coinvolge la colonna vertebrale che viene mobilizzata in tutti i segmenti; può servire per aiutare o intensificare un esercizio. Il secondo è un cerchio di circa 40 cm di diametro, per un lavoro isometrico, negli esercizi del matwork o durante l'utilizzo dell'Universal Reformer per fissare i capi articolari. Aumenta la difficoltà degli esercizi e si può utilizzare sia per le braccia che per le gambe.

Fu così che Pilate si dedicò anche al perfezionamento degli strumenti già ideati, applicando delle molle ai letti dei pazienti perché riacquistassero e mantenessero una muscolatura tonica nonostante fossero allettati. Da questa idea nacque l'Universal Reformer, attrezzo che costituisce la parte centrale della sua metodologia; è simile ad un letto munito di un carrello mobile che permette un intenso lavoro in dinamica contro la resistenza di molle, coinvolgendo tutti i gruppi muscolari.

Il metodo completo venne battezzato per l'appunto "Contrology" ed era ovviamente incentrato sul controllo totale del corpo da parte della mente durante il movimento. Questo ebbe un immediato successo tra alcuni noti ballerini come Gorge Balanchine e Martha Graham. Pilates pubblicò due libri relativi al suo metodo di allenamento: "Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education" nel 1934, e "Return to Life Through Contrology" nel 1945.

Fino a non molto tempo fa, il "metodo pilates" è rimasto quasi un "segreto" limitato all'ambiente dei ballerini classici, finché venne allargato al modo dell'atletica, tra gli attori e fino alla gente comune. In questi ultimi anni il suo successo non ha fatto che aumentare.

I suoi primi studenti - Romana Kryzanowska, Kathy Grant, Jay Grimes, Ron Fletcher, Mary Bowen, Carola Treir, Bob Seed, Eve Gentry, Bruce King, Lolita San Miguel e Mary Pilates, nipote di Joseph - iniziaronoa solo negli anni '50 a diffondere il metodo rivisitandolo.

Pilates Mori nel 1967, senza lasciare eredi ufficiali che continuassero la sua scuola.

Il pilates contemporaneo include sia il "Modern" che quello "Classico / Tradizionale". Il moderno deriva solo parzialmente dall'insegnamento di alcuni studenti della prima generazione, mentre il classico mira a preservare il lavoro originale come insegnato da Joseph Pilates.