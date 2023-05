Pilates per il Mal di Schiena: Funziona?

Più precisamente, grazie a questo metodo è possibile migliorare la postura eliminando rigidità e tensioni generali, nonché i problemi specifici del rachide , che, come vedremo in seguito, sono le cause principali di mal di schiena.

Pilates

Cosa c'è da sapere sul Pilates?

Quello del pilates è un metodo fitness concepito a scopo salutistico. Sviluppato all'inizio del XX secolo da Joseph Pilates, inventore dal quale avrebbe poi ereditato il nome, venne inizialmente battezzato "Contrology" (letteralmente "logica del controllo").

Il pilates è oggi praticato in tutto il mondo e soprattutto nei paesi occidentali, come il Canada, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Nel 2005, solo negli USA, i partecipanti ammontavano a 11 milioni, seguiti da circa 14 mila istruttori qualificati.

Shutterstock

Efficacia del Pilates

Il pilates è utilizzato principalmente per alleviare la lombalgia – termine generico che indica dolore in sede lombare – e per migliorare l'equilibrio nelle persone anziane. Tuttavia, le prove scientifiche che sostengono la sua efficacia contro il mal di schiena risultano ancora piuttosto limitate. Inoltre, mentre alcuni studi ne dimostrano l'efficacia sul recupero dell'equilibrio in terza età, non si hanno evidenze che ciò possa diminuire l'incidenza delle cadute accidentali – che ricordiamo essere molto pericolose, in quanto aumentano il rischio di gravi fratture ossee (come quella del femore).

Più in generale, il pilates non si è dimostrato utile nel trattamento di qualsiasi condizione medica, ma non ci sono dati utili nell'eventuale ruolo preventivo; è invece indubbio che, praticato regolarmente, possa migliorare la fitness articolare e muscolare, aumentando la qualità della vita – soprattutto nei sedentari. Esistono, infatti, prove certe che la sistematicità degli allenamenti di pilates favorisca il condizionamento muscolare negli adulti sani, rispetto alla sedentarietà.

Per approfondire: