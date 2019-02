Piercing: come viene eseguito

Il piercing prevede l'introduzione nella pelle o nella mucosa del corpo di un "ornamento" in metallo o altro materiale, che può avere l'aspetto di anellino, barretta o brillantino.

L'esecuzione dipende dalla zona in cui si pratica: per le orecchie, il piercing è realizzato, di solito, con una pistola a molla (per intenderci, la stessa utilizzata per i buchi ai lobi per gli orecchini); in altri casi, viene introdotto un apposito ago attraverso il quale viene fatto penetrare il gioiello.

Guarigione e cura

I giorni seguenti all'applicazione del piercing, seguire scrupolosamente le istruzioni fornite dal piercer (cioè il professionista che lo pratica) su come mantenere pulita la zona forata, per prevenire eventuali infezioni.

In linea generale: