Nota bene

La fattibilità del piercing ombelico è molto soggettiva, in quanto dipende fondamentalmente dalla conformazione dell'ombelico. In altre parole, se lo spazio o la superficie cutanea a disposizione non è sufficiente per fare il foro, una tipologia può essere sconsigliata a favore di un'altra (come nel caso, ad esempio, del navel piercing). Per questo motivo, è consuetudine del piercer confrontarsi con il cliente circa il risultato atteso e, prima dell'esecuzione del piercing, discutere sull'effettiva fattibilità, in funzione della zona da forare.