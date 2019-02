Il piercing al naso consiste nel perforare la narice o il setto nasale per applicare piccoli monili, come anelli o barrette metalliche.

Come le altre forme di body piercing, anche la foratura del naso è una forma di modificazione corporea, che può assumere un significato estetico e decorativo o viene realizzato come usanza rituale, cioè come simbolo spirituale o tribale.

A seconda della posizione, è possibile distinguere diverse tipologie di piercing praticate sul naso, tra cui:

Nostril (piercing alla narice);

(piercing alla narice); Septum (piercing alla base del setto nasale);

(piercing alla base del setto nasale); Brigde (piercing al ponte nasale).

Nonostante sia rapida e piuttosto semplice da realizzare, l'esecuzione del piercing al naso può correlare a varie complicazioni (tra cui reazioni allergiche, vestibolite e necrosi della parete nasale). Da questo punto di vista, forare la cartilagine aumenta ulteriormente questi rischi, poiché le infezioni potrebbero essere di grave entità.

Per questo motivo, è importante rivolgersi ad un professionista del settore (piercer), che esercita in una struttura igienicamente affidabile e sia in grado di dimostrare la sua esperienza.