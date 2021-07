Piercing al Capezzolo: Dolore, Cura e Cosa Sapere Prima

Cos’è Il piercing al capezzolo è un tipo di body piercing che si realizza forando il capezzolo. Alla perforazione della parte, segue l'applicazione di piccoli monili, come anellini o barrette metalliche. Shutterstock Considerata la posizione e la sensibilità del capezzolo, la cura della zona perforata è importante per evitare alcune spiacevoli complicazioni, tra cui reazioni allergiche ai materiali utilizzati, infezioni, irritazione da attrito e rigetto. Piercing Capezzolo: Definizione e Caratteristiche L'esecuzione del piercing al capezzolo prevede la perforazione di uno o di entrambi i capezzoli, seguita dall'applicazione di un "ornamento" che può avere l'aspetto di anellino o barretta. Quest'ultimo - a forma di bilanciere - è più usato rispetto al cerchietto, anche per una questione pratica e di sicurezza: la barretta permette una cicatrizzazione più veloce, poiché si muove poco ed è meno facile che si tiri o venga colpita accidentalmente. I materiali con cui sono realizzati questi piccoli monili sono diversi, ma per il piercing al capezzolo è meglio optare per metalli ipoallergenici e raramente problematici, come acciaio inossidabile di tipo medico, oro e titanio. Lo sapevate che… Il piercing al capezzolo è noto anche con il termine inglese "nipple piercing".

Motivazioni e Significati Piercing Capezzolo: Perché Si Pratica? Come altre tipologie di piercing o i tatuaggi, la foratura (dall'inglese "to pierce", che significa perforare) del capezzolo rientra tra le forme di modificazione corporale e viene realizzata a scopo decorativo o come usanza rituale. Questo piccolo accessorio viene interpretato come un vezzo estetico o una tendenza e, considerata la posizione, assume sicuramente un'accezione sensuale. Per approfondire: Capezzoli - Struttura, Funzioni e Malattie

Come si Esegue Piercing Capezzolo: Come Viene Fatto? Shutterstock Il piercing al capezzolo viene realizzato pinzando con un forcipe la zona da forare. Successivamente, viene introdotto un ago cannula sterile (generalmente di 1,5-2 millimetri di diametro) attraverso il capezzolo; il piercier lascia in sede il tubicino e vi colloca all'estremità il piercing. Infine, viene sfilata la cannula e la barretta o l'anellino si troveranno nella posizione desiderata. La realizzazione del piercing al capezzolo richiede pochi secondi. Il piercing può essere praticato da ogni angolazione, ma più comunemente il capezzolo viene forato orizzontalmente e, meno spesso, seguendo un senso verticale o diagonale. Nota Bene In caso di note allergie al nichel o nei confronti di altri materiali, è bene informare il piercer prima di procedere ed optare per soluzioni alternative o metalli privi di sostanze a cui si risulta sensibilizzati. Capezzoli Introflessi o Piccoli: il Piercing è Possibile? In genere, i capezzoli retratti verso l'interno, così come quelli piccoli non rappresentano un limite per il piercing: sarà sufficiente optare per un monile di dimensioni ridotte. In ogni caso, è consuetudine del piercer (cioè il professionista che pratica il piercing) confrontarsi con il cliente circa il risultato atteso e, prima dell'esecuzione del piercing, può discutere sull'effettiva fattibilità, in funzione della zona da forare.

Quanto Fa Male? Piercing Capezzolo: è doloroso? Nella maggior parte dei casi, il dolore è riferito come tollerabile e, nell'immediato, paragonabile ad un pizzicotto, nonostante quello al capezzolo sia considerato uno dei piercing più dolorosi. La sensazione è chiaramente molto soggettiva e dipende in parte dall'esperienza del piercer. Anche per questo motivo, è importante rivolgersi ad un professionista del settore, che esercita in una struttura igienicamente affidabile e sia opportunamente preparato. Da Sapere Nelle 24-48 ore successive alla pratica del piercing al capezzolo, è possibile avvertire un lieve dolore con eventuale arrossamento e gonfiore a livello dell'area.

Tempi di Guarigione Guarigione: Quanto Tempo Occorre? I tempi di guarigione del piercing al capezzolo variano da persona a persona. In linea generale, il foro guarisce completamente nei 6-12 mesi successivi. Durante questo periodo è raccomandabile: Non sostituire il piercing anallergico prima del tempo necessario alla guarigione. Le prime volte è consigliabile lasciare che sia un professionista a cambiare le barrette o gli anellini;

Evitare la piscina o i bagni in mare, per le prime settimane, per non esporre il foro a cloro e batteri;

Non muovere troppo il piercing e cercare di non grattare la parte interessata. Se durante la guarigione si formano delle crosticine, resistere alla tentazione di toglierle;

Prima di manipolare la zona dove è stato praticato il piercing, è importante lavare accuratamente le mani. Come Riconosce il Rigetto al Piercing Alcuni capezzoli non tollerano il piercing e la foratura non cicatrizza mai. Il segnale tipico di "rigetto" è una striscia rossa sul capezzolo. In tal caso, è bene rimuovere il piercing il prima possibile, per non correre il rischio che si formi una cicatrice permanente. Accorgimenti Durante la Guarigione del Piercing al Capezzolo Durante il processo di guarigione del piercing al capezzolo: Non "stressare" la parte, evitando al massimo di toccare o girare il piercing al capezzolo;

Evitare vasche idromassaggio, piscine e laghi: la zona forata può entrare in contatto con batteri nell'acqua e sostanze irritanti, come il cloro;

Optare per vestiti puliti e larghi: i capi d'abbigliamento aderenti possono irritare la zona e predispongono a traumatismi. Per le ragazze, è indicato indossare un reggiseno di cotone morbido per alcune settimane;

Limitare l'esposizione al sole per prevenire le scottature della zona forata;

Proteggere il piercing: durante l'allenamento o particolari altre attività, per evitare irritazioni o infezioni, utilizzare una benda protettiva.