Piemonte: il vaccino anti Covid in farmacia

Vaccino Covid-19 in farmacia

Novità nella campagna vaccinale contro il Covid-19 partita lo scorso 27 dicembre: i vaccini si potranno fare anche in farmacia. Insieme ai medici di medicina generale, in Piemonte potranno somministrare la dose anche i farmacisti. L'accordo con Federfarma Piemonte e Assofarm è stato siglato martedì 19 gennaio, nella sede dell'Assessorato regionale alla Sanità, alla presenza dell'assessore Luigi Genesio Icardi. Come accaduto per il via libera alla vaccinazione da parte dei medici di base, anche nel caso dei farmacisti coinvolti nella campagna vaccinale anti covid-19 bisognerà aspettare la disponibilità del vaccino AstraZeneca - o di un altro con caratteristiche simili a quello messo a punto nei laboratori dello Jenner Institute dell'Università di Oxford, in collaborazione con l'Oxford Vaccine Group, e della Irbm di Pomezia, che consenta di essere conservato in normali frigoriferi in dotazione.

Quando e come?

L'autorizzazione dell'Ema dovrebbe arrivare entro il 29 gennaio, dopodiché ci vorranno altri quindici giorni per il passaggio alla Commissione Europea e poi dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco che ne dettaglierà tutti gli aspetti, dalla conservazione alla somministrazione. Poi bisognerà organizzare la logistica di distribuzione e iniziare a vaccinare. Si tratterebbe del terzo vaccino anti Covid-19 a essere autorizzato in Unione Europea dopo quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna.

Secondo un primo piano di intervento, i farmacisti si occuperanno dello stoccaggio e della distribuzione delle dosi, dopo averle prenotate ai medici di medicina generale. Il vaccino verrà somministrato in farmacia, sotto la supervisione di un medico.

Quante dosi del vaccino AstraZeneca in Italia?

La Commissione ha acquistato 400 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca. Di questi, 40 milioni arriveranno nel corso dell'anno all'Italia, 16 milioni dei quali entro il primo trimestre e 24 nel secondo. Una boccata d'ossigeno, considerando l'intoppo nelle forniture e la corsa internazionale ad accaparrarsi sempre più dosi.

A chi potrà essere somministrato il vaccino AstraZeneca e quali saranno le priorità? Questo tipo di vaccino formulato ad Oxford non dovrebbe essere infatti autorizzato per tutte le fasce d'età al di sopra dei 16 o dei 18 anni. Dopo il via libera, le prime dosi arriveranno nel giro di due settimane. Se però l'Ema ne avrà autorizzato la somministrazione ai soli individui sotto i 55 anni occorrerà riorganizzare la logistica della campagna vaccinale già in corso. Solo per ciò che concerne il primo trimestre, da una parte si dovrebbe proseguire con la somministrazione del siero anti Covid-19 alle fasce più anziane, ossia agli over 80 e poi agli over 60, con i soli vaccini Pfizer e Moderna, dall'altra si avrebbero a disposizione i nuovi vaccini AstraZeneca per le fasce più giovani in cui rientrano molte delle categorie ritenute più a rischio, come insegnanti, forze dell'ordine, autisti dei mezzi pubblici e ovviamente persone con patologie pregresse ma giovani d'età.