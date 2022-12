Piedi freddi in inverno: cause e rimedi

Introduzione

I piedi particolarmente freddi, se non addirittura ghiacciati, nonostante si indossino calze pesanti e scarpe calde e imbottite, sono segno che qualcosa non va. Non sempre in noi, per qualche patologia correlata (sebbene esistano cause mediche ai piedi freddi), ma in relazione alla temperatura sulla superficie terrestre. Questo accade soprattutto se i piedi sono freddi e le mani calde.

Il valore termico a livello del suolo, misurato proprio sull'asfalto della strada, può essere di 8ºC al di sotto dei termometri "ufficiali", che distano 1,5 metri dal suolo. L'aria più fredda, essendo più densa e pesante, tende a scendere ed a depositarsi nelle zone più basse. La conseguenza è un maggiore freddo avvertito ai piedi, a contatto con la strada, e temperature più elevate se si sale verso la testa, per questo spesso a piedi freddi corrispondono mani e busto caldo, come se il corpo fosse divisio nettamente in due emisferi con temperature differenti.