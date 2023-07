Piedi Barbie: cosa significherebbe camminare in punta di piedi?

La vera domanda è: cosa accadrebbe se camminassimo tutte/i in punta di piedi come bambole Barbie?

Ovviamente le bambole Barbie non sono fatte per ballerine o altri tipi di scarpe basse! D'altra parte: come possono avere tutto se non bilanciano letteralmente il loro corpo in ogni momento?

I talloni di Barbie, perennemente alzati dai tacchi alti , rimangono improvvisamente a terra ed è così che tutti capiscono che qualcosa non va . Sottolineando ulteriormente la dicotomia bambola-umana, Weird Barbie (Kate McKinnon) presenta a Barbie due alternative una pillola blu/ tacco alto (per tornare alla normale vita quotidiana) e una pillola rossa/sandalo (proposto come il mezzo per scoprire la verità dell'universo).

Cosa significa per la nostra salute

Piedi di Barbie: cosa significherebbe averli nella vita reale?

Se i piedi piatti rappresentano il caos per Barbie, camminare costantemente in punta di piedi sarebbe deleterio per un corpo umano per diversi motivi:

Camminare in punta di piedi sposterebbe il nostro baricentro

Gli esseri umani sono "progettati" per usare tutto il piede, non solo l'avampiede, ed i muscoli lavorano in sinfonia per mantenere l'equilibrio. Camminare in punta di piedi sposterebbe il nostro baricentro in avanti e le dita dei piedi si aggrapperebbero al suolo. Questo esporrebbe ad un rischio molto elevato di caduta, oltre a compromettere inevitabilmente la salute del piede. Se si camminasse senza sosta in punta di piedi, alcuni muscoli dovrebbero stirarsi maggiormente; questa maggiore sollecitazione può cambiare la struttura ossea. In particolare, sarebbero i muscoli anteriori della gamba a fare un extra lavoro per compensare il tendine d'Achille costantemente teso.

Camminare diventerebbe un problema

Camminare in punta di piedi recluterebbe anche il ginocchio per svolgere il lavoro della caviglia. Con la gamba bloccata dalle ginocchia alle dita dei piedi, la caviglia non offrirebbe alcun supporto per l'assorbimento degli urti. Il ginocchio - che fondamentalmente funziona come un cardine - sarebbe maggiormente a rischio di uscire di sede.

Senza l'assorbimento degli urti, anche la schiena ne risente, poiché i dischi intervertebrali si logorerebbero con probabili esiti infiammatori.

Questi effetti si ripercuoterebbero fino ai flessori dell'anca, che andrebbero incontro ad un irrigidimento. Di conseguenza, la parte bassa della schiena può sviluppare un'iperlordosi: in pratica, a livello lombare, si avrebbe un'accentuazione esagerata della curvatura della colonna vertebrale che proietta indietro il bacino. Allo stesso tempo, i muscoli addominali si indebolirebbero, perché inclinati in avanti.

In sintesi: camminare in punta di piedi come Barbie potrebbe generare mal di schiena, dolore ai piedi, fascite plantare, problemi posturali e instabilità nei movimenti.

Per approfondire:

Piedi arcuati: probabili conseguenze per la salute nel tempo

Nel lungo termine, camminare in punta di piedi come Barbie avrebbe probabilmente queste conseguenze:

Non si sarebbe più in grado di abbassare i talloni fino a terra, a causa dell' accorciamento del tendine d'Achille e dei muscoli del polpaccio. Quei muscoli, tuttavia, sarebbero visibilmente scolpiti, se questa è una consolazione.

e dei muscoli del polpaccio. Quei muscoli, tuttavia, sarebbero visibilmente scolpiti, se questa è una consolazione. Le ossa cambierebbero letteralmente forma: dopo anni trascorsi ad appoggiare sul terreno l'avampiede predisporrebbe ad un'infiammazione delle articolazioni delle dita dei piedi, oltre a logorare la cartilagine protettiva tra le ossa. I muscoli si tenderebbero in modi innaturali andando infine a deformare la struttura ossea. Di conseguenza, le dita dei piedi svilupperebbero nocche nodose e artritiche, quindi camminare con il piede arcuato da Barbie predisporrebbe a condizioni come " dito a martello " e " dita a griffe " (quest'ultimo noto anche come " dita ad artiglio ").

" e " " (quest'ultimo noto anche come " "). Anni trascorsi a camminare in punta di piedi potrebbero anche portare allo sviluppo di un neuroma di Morton , patologia che colpisce i nervi interdigitali (in breve: un nervo s'ispessisce e si blocca nella posizione flessa) e si manifesta tipicamente con dolore urente o lancinante sull'avampiede e tra le dita dei piedi, formicolio e intorpidimento; camminando, spesso si avverte la presenza di un corpo estraneo nella scarpa.

, patologia che colpisce i nervi interdigitali (in breve: un nervo s'ispessisce e si blocca nella posizione flessa) e si manifesta tipicamente con dolore urente o lancinante sull'avampiede e tra le dita dei piedi, formicolio e intorpidimento; camminando, spesso si avverte la presenza di un corpo estraneo nella scarpa. Anche calli e duroni potrebbero fare la loro presentazione: si tratta d'ispessimenti localizzati della pelle (ipercheratosi) che appaiono come aree di pelle indurita e sporgente quale conseguenza di pressioni, sfregamenti o attriti ripetuti.

potrebbero fare la loro presentazione: si tratta d'ispessimenti localizzati della pelle (ipercheratosi) che appaiono come aree di pelle indurita e sporgente quale conseguenza di pressioni, sfregamenti o attriti ripetuti. Le ginocchia possono sviluppare condromalacia, o erosione della cartilagine sotto la rotula, che può provocare dolore all'interno del ginocchio.

In conclusione: una vita con i tacchi alti, come quella di Barbie, avrebbe importanti ripercussioni sulla nostra salute, oltre ad essere incompatibile con la nostra quotidianità.

Per approfondire: