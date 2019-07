Generalità "Pidocchi" è il nome comune di un gruppo di insetti parassiti ematofagi obbligati, che in quanto tali si nutrono esclusivamente di sangue. Quelli che infestano l'uomo - determinando una parassitosi cutanea nota come pediculosi o ftiriasi - si distinguono in: pidocchi del capo (Pediculus capitis humanus),

(Pediculus capitis humanus), pidocchi del corpo o delle vesti (Pediculus corporis humanus)

(Pediculus corporis humanus) pidocchi del pube (Phthirus pubis).

Sintomi e Complicanze Per approfondire: Sintomi Pediculosi

Per alimentarsi, i pidocchi pungono la cute, iniettano la propria saliva e defecano durante il pasto ematico; ogni femmina sottrae all'organismo circa 1mg di sangue al giorno. Particolari antigeni presenti nella saliva determinano piccole reazioni allergiche eritematose o papulose nelle sedi di puntura. Tali manifestazioni, tipiche della pediculosi, danno un prurito intenso, continuo e fastidioso, che a sua volta determina l'evoluzione delle lesioni in escoriazioni da grattamento. Per questo motivo, soprattutto nella pediculosi del corpo, possono determinare sovrainfezioni cutanee di natura batterica e la conseguente comparsa di follicoliti, foruncolosi ed impetiginizzazione. In passato, i pidocchi ed in particolare quelli del capo e del corpo, erano pericolosi vettori di altre infezioni, come il tifo esantematico - il cui agente eziologico è la rickettsia prowazekii - e la febbre ricorrente epidemica. Tali malattie sono ancora relativamente comuni nei Paesi sottosviluppati, dove condizioni igieniche precarie si associano guerre, disastri naturali o carestie.