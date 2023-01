Pica (Picacismo): Cos’è? Cause e Rischi per la Salute

Cos’è Pica: cos’è il Picacismo? La pica (o picacismo, allotriofagia) consiste nell'ingestione ricorrente di materiali, oggetti e sostanze che non sono considerate commestibili, non offrono alcun valore nutritivo e non fanno parte di una tradizione culturale. Ciò che viene consumato varia sostanzialmente e comprende, per esempio, carta, plastica, stoffa, vernice, pietre, sapone, mozziconi di sigaretta, capelli e pezzi di metallo, come monete. Shutterstock Per essere considerato un disturbo alimentare, questo comportamento deve durare almeno un mese, ad un'età per la quale questo comportamento è evolutivamente inappropriato. La pica può essere grave e potenzialmente pericolosa per la vita: i rischi per la salute dovuti alla pica possono essere gravi e possono variare da problemi intestinali a difficoltà di apprendimento. Per questo, è importante che i pazienti ricevano un trattamento il prima possibile per evitare di sperimentare una qualsiasi di queste complicazioni.

Cause Pica: quali sono le cause? La pica può verificarsi in persone di qualsiasi età e sesso e, di solito, dura solo pochi mesi. Sebbene la causa della pica sia sconosciuta, il consumo ripetuto di oggetti o sostanze che non sono considerati commestibili spesso si verifica in concomitanza con condizioni come schizofrenia, disturbo ossessivo compulsivo, disturbi dello spettro autistico, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, tricotillomania e disturbo da escoriazione (dermotillomania). La motivazione a consumare queste sostanze non alimentari varia tra gli individui con pica: Alcuni individui riferiscono una compulsione a mangiare particolari sostanze e possono segnalare un desiderio a causa del gusto o della consistenza.

Altri segnalano la necessità di stimolazione orale.

. Altri ancora descrivono la pica come una forma di comportamento auto-calmante quando l'eccitazione raggiunge un livello particolare. Analogamente al disturbo ossessivo compulsivo, per esempio, i pazienti con pica riconoscono il proprio comportamento come illogico e malsano, ma hanno difficoltà a interromperlo. In un caso studio, è stato osservato che il picacismo esitava ogni volta che veniva sperimentata un'intensa ansia: all'ingestione delle sostanze non nutritive, i pazienti riferivano di essersi sentirsi sollevati. Questo ciclo è un modello di comune riscontro in altri disturbi mentali. Fattori scatenanti e/o aggravanti Sebbene l'insorgenza della pica possa verificarsi a qualsiasi età, emerge più comunemente durante l'infanzia, soprattutto quando manca un'adeguata supervisione e attenzione da parte di un adulto. Pica nei bambini: cosa sapere Dal punto di vista dello sviluppo, è considerato normale per i bambini mettere in bocca oggetti, il che può portare all'ingestione accidentale dell'oggetto. Questi casi non giustificano una diagnosi ufficiale di picacismo fino al raggiungimento dei 5 anni d'età. Tuttavia, l'ingestione di oggetti estranei rimane ancora molto pericoloso, pertanto si dovrebbe sorvegliare attentamente i bambini per prevenire eventuali incidenti. Inoltre, la pica sembra essere più comune nelle donne durante la gravidanza e l'anemia da carenza di ferro. A proposito di quest'ultimo, una teoria popolare sostiene che un fattore di rischio per il picacismo siano le carenze minerali (in particolare la carenza di ferro), pertanto il consumo di sostanze non alimentari sarebbe la risposta comportamentale a questo deficit. Gran parte dell'evidenza proviene da casi clinici che hanno mostrato una cessazione del comportamento dopo la correzione della deficienza. Alcuni hanno proposto che la pica possa svilupparsi in risposta allo stress, oltre che per una carenza alimentare. I capelli o la pelle vengono tipicamente ingeriti quando esiste la pica con tricotillomania o disturbo da escoriazione (dermotillomania). Anche certi fattori culturali possono aumentare la probabilità di comportamenti di pica. Tuttavia, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non qualifica gli individui come affetti da pica se il comportamento fa parte di una pratica culturalmente approvata (cioè se il consumo di sostanze non alimentari è un comportamento appreso che fornisce benefici sociali e psicologici). La pica può anche coesistere con il disturbo evitante/restrittivo dell'assunzione di cibo (ARFID), specialmente quando c'è una forte componente sensoriale nella presentazione. Questi individui sono molto sensibili alla sugli aspetti sensoriali del cibo e possono ricercare selettivamente una particolare consistenza in sostanze non nutritive. La pica può verificarsi anche con autolesionismo non suicida nei casi in cui vengono ingeriti oggetti estranei. Infine, la pica è più comune nei Paesi che hanno meno accesso all'educazione alimentare. Pica in gravidanza: cosa sapere Alle donne incinte che desiderano ardentemente prodotti non alimentari non dovrebbe essere diagnosticata la pica per il semplice desiderio di tali articoli. Il picacismo dovrebbe essere loro diagnosticato solo se effettivamente consumano queste sostanze non nutritive e se queste potrebbero potenzialmente minacciare la loro salute.

Sintomi Cosa mangia che soffre di Pica? Generalmente, le persone con pica hanno una dieta tipica, ad eccezione per l'ingestione della loro sostanza non alimentare preferita, tra cui, ma non solo: argilla, terra, sabbia, pietre, ciottoli, capelli, lana, stoffa, feci, piombo, amido da bucato, guanti in vinile, plastica, gomme per matite, unghie, carta, trucioli di vernice, carbone, gesso, legno, cenere, lampadine, aghi, spago, mozziconi di sigaretta, filo, fiammiferi bruciati sapone e vetro. Shutterstock Termini diversi sono utilizzati per specificare le diverse sostanze che vengono consumate durante la pica, come: Geofagia: si riferisce all'ingestione di argilla, terra, sabbia o gesso

Coprofagia: indica l'ingestione di feci

Acufagia: oggetti taglienti

Emetofagia: vomito

Ialofagia: vetro

Litofagia: pietre

Metallofagia: metallo

Mucofagia: muco

Tricofagia: capelli, lana e altre fibre

Urofagia: urina

Ematofagia: sangue

Xilofagia: legno o prodotti in legno come la carta La pica può essere associata a rischi medici significativi a seconda della quantità e della natura della sostanza ingerita. I metalli pesanti come piombo, mercurio (dalla carta), zinco e rame possono essere tossici. La pica può portare a masse di materia consumata nello stomaco e nel tratto gastrointestinale, blocchi nell'intestino e lesioni che richiedono un intervento chirurgico. La pica può anche portare a problemi tra cui parassiti interni, avvelenamento, soffocamento, problemi respiratori e morte. NON è picacismo La pica deve essere distinta dal consumo persistente di altre sostanze insolite , come l'amido di mais, il riso o la pasta crudi (considerate sostanze nutritive) e il ghiaccio comunemente consumato nelle bevande. Questi comportamenti alimentari correlati - che non si qualificano come pica – sono definiti anche pagofagia (ingestione di ghiaccio) e amilofagia (ingestione di amidi come amido di mais e pasta cruda).

Se una sostanza non nutritiva viene mangiata per sopprimere l'appetito in un individuo con anoressia nervosa, non verrebbe fatta una diagnosi di pica.

Sebbene le persone affette da pica non sempre subiscano conseguenze negative per la salute a causa del consumo di prodotti non alimentari, la pica può essere pericolosa per la vita e può causare le seguenti complicazioni di salute:

Problemi intestinali, dovuti a un'ostruzione intestinale dovuta a prodotti non alimentari che impediscono il regolare flusso di cibo e acqua attraverso il tratto digestivo.

Sviluppo di un bezoario, che è una formazione di materiale indigeribile che rimane bloccato nell'esofago, nello stomaco o nell'intestino.

Perforazione intestinale, causata da oggetti appuntiti non alimentari, come graffette, che perforano un foro nella parete dello stomaco, dell'intestino o dell'intestino.

Avvelenamento, ad esempio per ingestione di sostanze tossiche come sapone o vernice a base di piombo.

Difficoltà di apprendimento e danni cerebrali dovuti al consumo di oggetti tossici, come la vernice.

Costipazione, dovuta al consumo di oggetti che non possono essere digeriti correttamente.

Carenze nutrizionali, se le persone rinunciano a ingerire cibo sano a sufficienza.

Infezioni, dovute a batteri o parassiti trovati in oggetti ingeriti come sporcizia o feci.

Danni ai reni o al fegato da infezioni persistenti non trattate causate da batteri.

Avvelenamento da metalli pesanti, dovuto al consumo di sostanze a base di metalli.

Diagnosi Pica: come viene diagnosticata? Secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM), la diagnosi di pica viene stabilita in presenza dei seguenti criteri: Il consumo ripetuto di sostanze non alimentari persiste per un periodo di almeno un mese. Il consumo di sostanze non alimentari è inappropriato per il livello di sviluppo dell'individuo (nota: la pica non può essere diagnosticata nei bambini di età inferiore ai due anni perché in età più giovane, mettere in bocca diversi tipi di oggetti è considerato normale dal punto di vista dello sviluppo). Il comportamento alimentare non fa parte di una pratica culturale (come potrebbe considerarsi, per esempio, un rimedio di medicina popolare o un comportamento comune nella propria tradizione). Se il comportamento alimentare si verifica nel contesto di un altro disturbo mentale (es. schizofrenia, disturbo ossessivo compulsivo ecc.) o condizione medica (inclusa la gravidanza), è sufficientemente grave da richiedere ulteriore attenzione clinica. Solo un medico può diagnosticare un disturbo alimentare, inclusa la pica. Durante la diagnosi, eseguirà un esame fisico completo per verificare la presenza di blocchi intestinali e indicherà l'esecuzione di analisi del sangue per rilevare la presenza di anemia o eventuali tossine, come il piombo. Nel corso dell'iter diagnostico verrà valutato anche lo stato di salute mentale, valutando se la pica si verifica in concomitanza con eventuali disturbi, ansia inclusa. In alcuni casi di pica, non si verificano anomalie corporee specifiche, rendendo difficile la diagnosi.