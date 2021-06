Petting: Cos’è? Come Fare Petting e Differenze con Preliminari

Alfred Kinsey era un biologo presso l'Università dell'Indiana e il fondatore dell'Istituto Kinsey, coautore di due libri sul comportamento sessuale dell'essere umano: Sexual Behaviour in the Human Male (1948) e Sexual Behaviour in the Human Female (1953). Relativamente all'approfondimento sui rapporti prematrimoniali, Kinsey fornì la propria definizione di petting , ossia: " toccare deliberatamente parti del corpo sopra o sotto la vita ", differenziandolo dal necking che prevedeva solo il contatto generale del corpo. Uno studio del 1956 definì meglio quest'aspetto, indicando il necking come "bacio e carezza lieve sul collo" e il petting come "contatto più intimo con le zone erogene , in assenza di rapporti sessuali".

Dal punto di vista "tecnico" e in epoca attuale, petting significa sesso senza penetrazione : la pratica prevede solo l'uso di mani , labbra e lingua per scambiarsi effusioni e carezze che provocano eccitamento.

Nel tempo, il petting (inteso come insieme globale di diverse tipologie di effusioni e stimolazioni erotiche, purché non penetrative) è stato sostituito dai nomi delle singole pratiche : necking (realizzata baciando e accarezzando il collo), rubbing (sfregamenti), making out (dallo slang americano, simile al nostro "pomiciare", riferito ai baci profondi) ecc.

Per estensione, petting viene applicato anche al reciproco accarezzarsi ed abbracciarsi fra esseri umani, non necessariamente in modo sensuale; il termine - con l'accezione più simile a quella che noi oggi conosciamo - risale agli anni '40 del 20° secolo e veniva utilizzato per indicare il corteggiamento, la seduzione o il gioco di attrazione sessuale.

Il petting è un insieme di effusioni di natura sessuale (coccole, carezze, contatto intimo pelle a pelle e baci appassionati) che non esitano direttamente in un rapporto penetrativo .

Come Fare Petting

Tipi di Petting

Occorre innanzitutto fare una distinzione tra soft petting e heavy petting.

Nel primo caso, l'approccio è sensuale, ma spesso i partners iniziano ad esplorarsi reciprocamente con coccole e sfioramenti, mantenendo addosso i vestiti. Nella fase successiva, possono seguire baci appassionati (come quelli alla francese o il necking) e carezze più sensuali, come la stimolazione delle zone erogene.

Nell'heavy petting (espressione che indica un petting "pesante" o "spinto"), le coccole e le carezze evolvono nelle loro varianti dal contenuto erotico più forte.

Per esempio, possono rientrare fra le pratiche di heavy petting:

Petting: Come si Fa e Cosa Comporta effettivamente?

Il petting consiste in diversi tipi di stimolazioni, giochi e interazioni con un partner sessuale, in un contesto erotico non finalizzato al rapporto coitale. Per molti/e, il petting rappresenta il primo passo verso la scoperta del sesso consensuale.

In effetti, la pratica include in sé una serie di attività, dalle coccole fino al sesso orale, purché non penetrative, inclusi:

Baci più o meno profondi e prolungati;

Carezze e sfioramenti della parte superiore del corpo e del collo;

Massaggio al seno/stimolazione del seno e dei capezzoli.

Il petting include anche la simulazione di un rapporto in cui entrambi i partner mantengono addosso tutti i vestiti: gergalmente, si parla di "sesso secco" e, senza togliersi ancora i vestiti, consiste nello sfregamento della parte genitale sul corpo dell'altro o nel massaggiare i genitali del/la partner. Lo sfregamento dei corpi (il cosiddetto rubbing) può esitare nella secrezione reciproca dei propri fluidi sessuali, che tuttavia non vengono a contatto tra loro. Questa forma di petting spinto è stato mostrato in due film destinati al grande pubblico: The To Do List (2013) e Bad Teacher (2011).

Una Nota importante sul Sesso Asciutto (o Sesso Secco) Quando si parla di sesso secco o asciutto nell'articolo, non s'intende la penetrazione in assenza di lubrificazione vaginale, previo utilizzo di metodi fisici (gesso, carta, spugne in vagina prima di un rapporto) e chimici (detersione con alcol, sostanze caustiche e candeggina) finalizzati ad inibirla, diffusa soprattutto nell'Africa subsahariana. Questo genere di pratica origina dalla falsa credenza che ridurre le secrezioni vaginali, dopo la perdita della verginità, possa aumentare l'attrito del pene durante il rapporto: per le donne, è mortificante e incredibilmente doloroso, oltre a privarle della possibilità di provare piacere. Per intenderci, va considerata alla stregua delle mutilazioni genitali e, oltre ad essere molto pericolosa per la salute sessuale e mentale femminile, predispone alle infezioni, come quella da HIV.

In ogni caso, anche per il petting vale la regola universale della sessualità: non esiste una formula definitiva e tutte le stimolazioni sono ugualmente valide e importanti se fanno stare bene.

Occorre sentirsi a proprio agio nel praticare e nel ricevere il petting, assecondando quelle che costituiscono le preferenze individuali. A tal proposito, è utile mantenere una comunicazione aperta e onesta per fornire al partner un feedback reciproco su ciò che risulta piacevole o, al contrario, provoca disagio.