Petting: perché fa bene e consigli per trarne il meglio

Con petting, s'intende un contatto intimo, in assenza di rapporti sessuali. Dal punto di vista pratico, consiste nello scambio di coccole reciproche, baci appassionati, contatto intimo pelle a pelle e altre stimolazioni delle zone erogene che non esitano nella penetrazione. Il petting prevede solo l'uso di mani, labbra e lingua per scambiarsi effusioni e carezze che provocano eccitamento.

Nel soft petting, i partners iniziano ad esplorarsi reciprocamente con coccole e sfioramenti, spesso mantenendo addosso i vestiti. Successivamente, possono seguire baci appassionati (come quelli alla francese o il necking) e carezze più sensuali, come la stimolazione delle zone erogene.

Petting: perché fa bene

Perché dovremmo tutti provare a coccolarci

Ci sono molte ragioni per riportare in auge le coccole e provarle con un/una partner. Rispetto al sesso:

Il petting è versatile e si può praticare in modo discreto, in molti posti (non necessariamente in camera da letto);

Il petting può essere appagante e così divertente da rendere la penetrazione superflua. Inoltre, permette di essere creativi e dare libero sfogo alle proprie fantasie.

Il petting permette di stabilire una profonda e totalizzante connessione con il partner, senza dover percepire l'orgasmo come il fine e il senso dell'esperienza.

Il petting è un'attività molto più fluida che può iniziare lentamente e che può o meno finire con l'orgasmo. In tal senso, può alleviare la pressione sulle coppie e fornisce la possibilità di godersi del tempo insieme sessualmente prima di portare la loro relazione al livello successivo.

Il petting è un ottimo modo per sviluppare la tecnica sessuale (o scoprire nuove abilità).

Petting: i benefici delle coccole pesanti e leggere

Oltre ad essere divertente, il petting permette di concentrarsi su carezze, sentimento e complicità, quindi il suo più grande beneficio consiste nell'espandere la comprensione del/della partner molto di più del semplice sesso penetrativo, soprattutto se ci si fissa sul fatto che il rapporto debba essere l'obiettivo finale. In altre parole, il petting è un ottimo sistema per riformulare e rivalutare ciò che costituisce l'intimità.

Il petting può essere praticato da donne e uomini di tutte le età, per le ragioni più disparate. Per esempio, si può fare petting come sostituto del rapporto sessuale vero e proprio, semplicemente perché si vuole conoscere meglio il/la partner o quel giorno si desidera esplorare altri approcci ecc. In generale, si tratta di un'esperienza sessuale che ha una gradualità differente, a seconda di chi lo pratica e del desiderio di conoscenza reciproca.

La sostanza non cambia: allo stesso modo dei preliminari, il petting concorre ad aumentare le sensazioni piacevoli associate all'intimità e, dall'altro, consente il rilassamento utile a godersi l'esperienza con il/la partner. Al contempo, il petting rende contribuisce a rendere appagante la sessualità (o i primi approcci alla stessa), oltre a favorire la comprensione reciproca del corpo e delle risposte mentali e fisiologiche di cui è capace.

In cosa il petting è diverso dai preliminari?

La grande differenza tra preliminari e petting è che quest'ultimo consiste in diversi tipi di stimolazioni, giochi e interazioni con un/una partner sessuale, in un contesto erotico non finalizzato al rapporto coitale; anzi, in alcune situazioni, ha come obiettivo principale la conservazione della verginità o viene praticato quale semplice alternativa al sesso.

I preliminari sono, invece, atti intimi, fisici ed emotivi, che contribuiscono a raggiungere e mantenere l'eccitamento, che nel ciclo della risposta sessuale è prodromico al rapporto vero e proprio. Pertanto, il petting potrebbe essere interpretato come una parte dei preliminari per l'insieme di interazioni piacevoli e distensive con il/la partner, ma non ha funzione di culminare nel rapporto sessuale o in altre forme di penetrazione.

