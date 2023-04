PET: A Cosa Serve? Possibili Applicazioni e Risultati

Quest'esame di medicina nucleare utilizza radiofarmaci o radiocomposti metabolici , cioè sostanze normalmente presenti nell'organismo, ma marcati con radionuclidi in grado di emettere particelle corpuscolate ( positroni ). Uno scanner (tomografo) rileva le radiazioni emesse dai positroni del tessuto in esame ed elabora al computer i dati raccolti, restituendo informazioni di tipo prevalentemente funzionale e metabolico, utili per la diagnosi e l'orientamento del protocollo terapeutico.

Cos’è (in breve)

Cos'è la Tomografia ad Emissione di Positroni (PET)?

La PET - sigla che deriva dall'inglese "Positron Emission Tomography", cioè tomografia a emissione di positroni - è una tecnica d'imaging funzionale che utilizza radiofarmaci o radiocomposti metabolici, marcati con radionuclidi in grado di emettere particelle corpuscolate β+ (positroni). Quest'indagine diagnostica consente di visualizzare tessuti e strutture anatomiche, fornendo al contempo delle mappe relative ai processi fisiologici dell'organo in esame, evidenziandone eventuali anomalie.

Lo sapevate che… Un positrone è una struttura che possiede la stessa massa dell'elettrone, ma carica di segno opposto. Questa particella interagisce con gli elettroni della materia mediante un processo fisico detto annichilazione.

Come funziona la PET

La PET si svolge grazie all'emissione dal corpo di radiazioni che si ottengono mediante la somministrazione per via endovenosa di una piccola quantità di farmaci e agenti fisiologici marcati con isotopi radioattivi (come il fluoro-desossi-glucosio F-18 o FDG F-18, cioè il glucosio marcato con Fluoro 18). Oltre al "glucosio marcato", altri radiocomposti metabolici utilizzati nella tomografia a emissione di positroni sono metionina o dopamina. Una volta in circolo questi traccianti radioattivi si distribuiscono all'interno di un organo o di un determinato tessuto biologico ed emettono particolari particelle, chiamate positroni, che vengono captate da uno scanner apposito (tomografo) e sono tradotte in immagini che lo specialista in medicina nucleare interpreta.

I traccianti usati nella PET, come, ad esempio, il Fluoro-18 (F-18) o l'ossigeno-15 (15-O), mimano il comportamento metabolico di sostanze utilizzate dall'organismo, cioè il glucosio e l'ossigeno da cui derivano, accumulandosi là dove c'è maggiore consumo (es. cervello). Ciò consente di differenziare ogni elemento di volume dell'organo in esame per consumo di ossigeno o glucosio e trarre la diagnosi di conseguenza.

