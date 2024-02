Peste: cos'è? Cause, sintomi e perché preoccupa ancora

Se diagnosticata entro le prime 24 ore dalla comparsa dei sintomi, la peste può essere trattata con successo con la somministrazione di antibiotici quali streptomicina, tetracicline, gentamicina, cloramfenicolo e doxiciclina.

Nella profilassi post-esposizione è impiegata anche l'associazione di trimetoprim e sulfametossazolo.

Il trattamento con antibiotici è raccomandato, secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) americani, anche nelle persone che entrano potenzialmente a contatto con il malato, per prevenire l'insorgenza della malattia.

Se il trattamento non è rapido, il paziente può morire nel giro di pochi giorni.

I vaccini contro la peste ad oggi disponibili sono destinati esclusivamente alle persone esposte ad un rischio particolarmente elevato di contrarre l'infezione (ad esempio: personale medico, addetti di laboratorio e ricercatori). Numerosi vaccini contro la peste (attenuati o con bacilli morti) sono stati utilizzati in passato, ma non si sono rivelati molto utili durante le epidemie già in corso. Nuovi vaccini sono in fase di sviluppo.

Ai viaggiatori diretti verso zone ad alto rischio può essere consigliata una chemioprofilassi pre-esposizione, e durante il periodo di permanenza, con tetracicline o doxiciclina.

Nelle aree endemiche o durante gli episodi epidemici, la profilassi della peste deve essere basata sul controllo dei vettori della malattia (le pulci dei topi) e ai roditori stessi. Gli interventi dovrebbero mirare al miglioramento delle condizioni igieniche generali, all'allontanamento delle fonti di cibo per i roditori dalle zone limitrofe alle abitazioni e l'utilizzo di insetticidi contro le pulci.

La Peste ai giorni nostri

La peste ha cominciato a diffondersi in Cina più di duemila anni fa e sarebbe stata introdotta da ratti giunti dall'Oriente a bordo di navi mercantili.

La prima pandemia ben documentata è stata la terribile peste di Giustiniano che avrebbe provocato, tra il 541 e il 543, oltre 100 milioni di morti a Costantinopoli (l'odierna Istanbul) e, secondo alcuni storici, segnò l'inizio del declino dell'Impero romano d'Oriente. Tra il 1346 e il 1352 la malattia, nota anche come morte nera, uccise un terzo della popolazione dell'Europa occidentale. Nei secoli successivi furono milioni le vittime delle successive pandemie che colpirono ripetutamente il vecchio continente (come quella che flagellò l'Italia tra il 1629 e il 1630).

Ancora oggi, la peste rappresenta una malattia temibile, diffusa in varie regioni del pianeta.

La peste è endemica in buona parte dell'Africa e dell'Asia, dove ogni anno determina 100-200 morti. I principali focolai sono localizzati in regioni povere, caratterizzate da condizioni igieniche estremamente carenti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i 3 Paesi più endemici sono Madagascar, Repubblica democratica del Congo e Perù.

Negli ultimi anni, si sono registrati casi in Tanzania, Malawi, Mozambico, Tanzania, Uganda e Zambia. In Asia, si considerano a rischio Vietnam, India, Arabia Saudita, Yemen, Iraq, Birmania, Laos e Mongolia. Nonostante i casi umani siano per lo più sporadici, il patogeno è presente anche nel continente americano, in particolare in Equador, Bolivia, Brasile e in alcune zone degli Stati Uniti (New Mexico, Arizona e Colorado).

A luglio 2020, durante la pandemia da COVID-19, sindrome respiratoria causata dal nuovo Coronavirus (SARS-Cov-2), è stata motivo di allarme per le autorità sanitarie la notizia della morte di un quindicenne in Mongolia a causa di peste bubbonica dopo aver mangiato carne di marmotta. Per questo motivo, è stato chiesto alla popolazione tra Russia e Mongolia e tra Mongolia e Cina di evitare di cacciare, toccare o mangiare roditori, in particolare le marmotte, possibili riserve del batterio Yersinia pestis e di tenersi alla larga da qualunque roditore morto. Il livello di allerta sanitaria è salito a tre su un massimo di quattro e rimarrà elevato fino a fine anno.