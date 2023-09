Peste Suina Africana: cos’è e quali sono i rischi per l’uomo

Cos’è la Peste Suina Africana? La peste suina africana è un'infezione virale che colpisce i suini domestici e selvatici. Si tratta di una malattia NON trasmissibile all'uomo , quindi, al momento, non costituisce un motivo di allarme per la salute umana. Tuttavia, la peste suina africana è altamente contagiosa e risulta spesso mortale per gli animali colpiti, determinando perdite produttive ed economiche di grave entità, a causa delle restrizioni al commercio di suini e prodotti derivati. A ciò si aggiunge il fatto che non esistono vaccini, né cure per limitare le conseguenze dell'infezione. La peste suina è soggetta a notifica all'OIE (Organizzazione Mondiale della Sanità Animale). Shutterstock

Cause e contagio Cosa provoca la Peste Suina Africana? La peste suina africana una malattia altamente infettiva causata da un virus appartenete alla famiglia Asfaviridae, genere Asfivirus. Quest'agente virale è caratterizzato da elevata resistenza nell'ambiente esterno, dove rimane infettante per lungo tempo. In particolare, il virus della peste suina africana: può sopravvivere per lunghi periodi nelle secrezioni degli animali, nelle carcasse di animali infetti, nelle carni fresche e congelate e in alcuni prodotti derivati;

può rimanere infettante per 3–6 mesi in prodotti di origine suina non cotta: almeno per 15 settimane in carne refrigerata, per anni in carne congelata, da 3 a 6 mesi nei salumi. La cottura a temperature superiori a 70°C è in grado di inattivare il virus. Il virus della peste suina africana è incapace di stimolare la formazione di anticorpi neutralizzanti, fattore che rende estremamente complicata la preparazione di un vaccino. Questo comporta necessariamente l'applicazione di misure importanti al fine di evitare la diffusione del virus, soprattutto tra gli allevamenti suinicoli. Peste Suina Africana: come si trasmette? La peste suina africana si trasmette nei suini e nei cinghiali principalmente: Per contatto diretto con altri animali infetti (per via oro-nasale, in seguito a contatto con altri suini infetti che eliminano il virus attraverso la saliva, le urine e le feci). Nota: questo vale anche per il contatto tra suini che pascolano all'aperto e cinghiali selvatici.

con altri animali infetti (per via oro-nasale, in seguito a contatto con altri suini infetti che eliminano il virus attraverso la saliva, le urine e le feci). Nota: questo vale anche per il contatto tra suini che pascolano all'aperto e cinghiali selvatici. Per ingestione di carne o prodotti a base di carne ottenuti da animali infetti : scarti di cucina, broda a base di rifiuti alimentari e carne di cinghiale selvatico infetta (comprese le frattaglie). Nota: la somministrazione ai maiali di scarti di cucina è pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980.

: scarti di cucina, broda a base di rifiuti alimentari e carne di cinghiale selvatico infetta (comprese le frattaglie). Nota: la somministrazione ai maiali di scarti di cucina è pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980. Indirettamente, attraverso qualsiasi oggetto o materiale contaminato dal virus, come attrezzi zootecnici, scarpe o vestiti sporchi, rifiuti di cucina e veicoli. La circolazione di animali infetti, i prodotti a base di carne di maiale contaminata e lo smaltimento illegale di carcasse sono le modalità più rilevanti di diffusione della malattia. Di minore rilevanza in Europa è la trasmissione della peste suina africana tramite morsi di zecche O. erraticus infette. Perché la Peste Suina è "Africana"? Nell'Africa sub-sahariana, la peste suina africana è endemica.

Rischi per l’uomo Peste Suina Africana: può infettare l’uomo? La peste suina africana non è trasmissibile all'uomo né attraverso il contatto diretto con animali malati, né tramite alimenti di origine suina. Peste Suina Africana: è una malattia pericolosa per l’uomo? La peste suina africana non rappresenta un pericolo sanitario per l'uomo. Quest'ultimo può, tuttavia, essere veicolo di trasmissione del virus attraverso la contaminazione di veicoli, indumenti, attrezzature, cibo di origine o contenente carne suina, anche stagionata. Peste Suina Africana: si prende mangiando carne di maiale? La peste suina africana non interessa l'uomo, quindi i prodotti a base di carne suina possono essere consumati in sicurezza. Anche in questo caso, comunque, sono valide le regole universali per tutte le tossinfezioni alimentari, al fine di evitare contaminazioni anche con patogeni comuni, come listeria e salmonellosi: Accertarsi che i prodotti a base di carne di maiale o altri derivati ​​dai suini siano adeguatamente manipolati, separando sempre la carne cruda dai cibi cotti o pronti da consumare.

Non utilizzare lo stesso tagliere o lo stesso coltello per carne cruda e altri alimenti

Non riporre la carne cotta sullo stesso piatto o sulla stessa superficie su cui si trovava prima della cottura.

Dopo aver maneggiato carne cruda, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Non mangiare carne suina cruda o poco cotta, ma cuocere bene, in modo che tutte le parti (anche le più interne), raggiungano una temperatura di almeno 70°C. Ricordiamo, infatti, che il virus della peste suina africana viene inattivato a temperature superiori ai 70°C. Nell'Unione europea, a seguito della notifica di focolai di peste suina africana negli allevamenti, è prevista l'attuazione di strette misure di controllo e rigidi controlli sanitari, che assicurano in caso di sospetto l'eliminazione degli animali e dei loro sottoprodotti dalla catena alimentare.

Sintomi nei suini Segni e sintomi della Peste Suina Africana negli animali Febbre

Perdita di appetito

Debolezza del treno posteriore con conseguente andatura incerta

Difficoltà respiratorie e secrezione oculo-nasale

Costipazione

Aborti spontanei

Emorragie interne

Emorragie evidenti su orecchie e fianchi Peste Suina Africana: quanto dura l’infezione? La presenza del virus nel sangue (viremia) dura dai 4 ai 5 giorni; il virus circola associato ad alcuni tipi di cellule del sangue, causando la sintomatologia che conduce inevitabilmente al decesso dell'animale, spesso in tempi rapidissimi. Gli animali che superano la malattia possono restare portatori del virus per circa un anno, giocando dunque un ruolo fondamentale per la persistenza del virus nelle aree endemiche e per la sua trasmissione.