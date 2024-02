La peste bubbonica è una malattia infettiva acuta, contagiosa e febbrile. Solitamente, l'infezione viene trasmessa all'uomo attraverso il morso di una pulce infetta, spesso veicolata da una varietà di roditori, selvatici e urbani, che rappresentano il serbatoio dell'infezione. Il vettore classico della peste bubbonica è la pulce Xenopsylla cheopis.

La peste bubbonica è causata da un batterio Gram negativo a forma di coccobacillo, Yersinia pestis (così denominato in onore di Alexander Yersin, batteriologo dell'Istituto Pasteur, che isolò con successo il batterio nel corso di un'epidemia a Hong Kong nel 1894). Ancora oggi, questo piccolo batterio è responsabile della riaccensione di focolai della malattia, in varie parti del Mondo.

Peste bubbonica: una malattia riemergente

La peste è stata protagonista di terribili epidemie fin dall'antichità; la più nota è quella "esplosa" in Europa fra il 1347 e il 1353, che decimò quasi un terzo della popolazione e, per questo, denominata "peste nera" o "morte nera". La peste si presenta come 3 eventi clinici principali: 1) peste bubbonica, 2) peste setticemica e 3) peste polmonare. La trasmissione da uomo a uomo è rara, tranne durante le epidemie di peste polmonare. La peste è diffusa in tutto il Mondo, in maniera irregolare: globalmente l'OMS riporta dai 1.000 ai 3.000 casi ogni anno, distribuiti soprattutto tra Africa, Asia e Sud America. Poiché il numero di casi umani è in aumento e le epidemie stanno ricomparendo in diversi Paesi dopo anni di quiescenza, la peste è attualmente considerata una malattia riemergente.