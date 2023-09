Perversioni Sessuali: cosa sono? Quando sono patologiche e quando no?

Quello delle perversioni sessuali è un problema di vasta portata che colpisce individui di ogni età, sesso e orientamento sessuale. In questo articolo esploreremo le varie cause, effetti e opzioni di trattamento per le perversioni sessuali che sfociano nel patologico.

Perversione si riferisce a qualsiasi comportamento sessuale che non rientra in ciò che la società considera normale o socialmente accettabile ; ciò può includere qualsiasi cosa: dai feticci alle fantasie sessuali fino agli atti sessuali con individui non consenzienti.

Cause

Psicologia delle Perversioni Sessuali: quali sono le cause?

I fattori psicologici che contribuiscono alla perversione sessuale possono essere complessi e sfaccettati. Alcune persone possono utilizzare le perversioni come un modo per affrontare sentimenti opprimenti di ansia o depressione. Altri potrebbero avere una percezione distorta del comportamento sessuale a causa di pressioni sociali o culturali.

Ruolo dei traumi infantili

Molti ricercatori ritengono che i traumi infantili possano contribuire in modo determinante allo sviluppo della perversione sessuale. Abusi e altre forme di trauma in giovane età possono avere, infatti, un impatto sullo sviluppo e contribuire a meccanismi di coping malsani più avanti nella vita. Tuttavia, è importante notare che non tutti gli individui che hanno subito un trauma infantile sono predisposti a sviluppare una perversione sessuale. La ricerca ha dimostrato che anche la gravità e la durata del trauma infantile possono portare a cambiamenti nel comportamento sessuale e possono svolgere un ruolo nello sviluppo della perversione. Coloro che subiscono traumi ripetuti e gravi possono avere maggiori probabilità di sviluppare meccanismi di coping disadattivi, come impegnarsi in comportamenti sessuali rischiosi o sviluppare feticci.

Fattori biologici dietro la perversione sessuale

Sebbene i fattori psicologici e ambientali siano spesso citati come i principali fattori che contribuiscono alle perversioni sessuali, potrebbero esserci in gioco anche dei fattori biologici. Ad esempio, gli studi hanno dimostrato che alcuni squilibri ormonali e la neurochimica possono essere collegati alla perversione sessuale, così come la genetica può svolgere un ruolo nello sviluppo del disturbo.

Influenze di cultura e media sulla perversione sessuale

I media e le influenze culturali possono avere un impatto sullo sviluppo delle perversioni sessuali. L'esposizione a contenuti sessualmente espliciti in giovane età può contribuire alla percezione distorta del comportamento sessuale menzionata in precedenza. Inoltre, lo stigma sociale e la vergogna che circondano le perversioni sessuali possono esacerbare i sentimenti di colpa e imbarazzo esistenti, rendendo difficile per le persone cercare aiuto o parlare apertamente delle proprie esperienze.

Anche le norme e i valori culturali possono svolgere un ruolo nel plasmare le preferenze e i comportamenti sessuali di un individuo. Ad esempio, in alcune culture, alcune pratiche sessuali possono essere considerate tabù o addirittura illegali, portando le persone ad adottare comportamenti "segreti" e potenzialmente dannosi. D'altra parte, nelle culture più liberali, gli individui possono sentirsi più a loro agio nell'esplorare la propria sessualità e impegnarsi in pratiche sessuali consensuali non tradizionali.