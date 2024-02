Peritonite: sintomi, cause e trattamento

La peritonite è l'infiammazione del tessuto che riveste la parete addominale e protegge la maggior parte degli organi dell'addome : il peritoneo . Si tratta di una condizione pericolosa per la vita se non trattata tempestivamente, poiché interrompe i normali movimenti dell' intestino (peristalsi), il corpo si disidrata rapidamente e vengono a crearsi importanti squilibri elettrolitici, tanto che organi interni – come polmoni , reni e fegato – potrebbero smettere di funzionare.

La peritonite generalizzata è la complicanza più grave (e temuta) dell'appendicite, in quanto rappresenta un'infezione che mette la vita del paziente in serio pericolo. Se non trattata in tempo, può addirittura risultare letale.

In relazione all'estensione si parla invece di peritonite localizzata ( segno di un'efficace reazione di difesa del peritoneo che riesce a limitare l'infiammazione) e peritonite diffusa (condizione assai più grave della precedente). Inoltre, la peritonite può essere cronica , rara (ne è un esempio la forma tubercolare) oppure acuta , in cui l'esordio sintomatologico è più brusco e violento.

Nel dubbio, il consiglio resta quello di farsi visitare da un medico che, palpando la zona addominale , riuscirà a capire subito se i disturbi possono dipendere o meno dalla peritonite. In caso di peritonite, il dolore si accentua alla palpazione e al rilascio della mano del medico; la parete addominale è rigida e l'ascoltazione non dimostra movimenti intestinali. Nelle forme acute localizzate di peritonite, il dolore e la contrattura sono limitati ad un solo quadrante.

Occorre comunque osservare che la peritonite non sempre si presenta con segnali facilmente individuabili ed i sintomi possono variare in funzione della causa scatenante la peritonite.

La peritonite può essere da lieve a grave e può essere localizzata in un punto o diffondersi in tutto il peritoneo. Tuttavia, i medici trattano sempre la peritonite come un'emergenza perché può diventare grave molto rapidamente, soprattutto se è infettiva. Un'infezione che si diffonde nel flusso sanguigno ( setticemia ) può causare uno shock in tutto il corpo e bloccare gli organi vitali ( shock settico ).

Se non si interviene immediatamente, possono insorgere gravi complicazioni come:

Diagnosi

Peritonite: come viene formulata la diagnosi?

L'osservazione dei sintomi può fornire al medico indicazioni molto utili per orientare la propria diagnosi, che verrà poi confermata da esami radiologici.

Palpando la parete addominale e valutandone la dolorabilità in punti specifici dopo manovre mediche, il medico potrà già orientare la propria diagnosi: all'esame obiettivo, l'addome è duro e doloroso; non ci sono movimenti o suoni intestinali. Ad ogni modo, alcuni esami possono fugare ogni dubbio. In presenza di peritonite, le analisi del sangue mostrano un aumento significativo dei globuli bianchi e degli indici di infiammazione, come la proteina C reattiva. Sul fronte strumentale, invece, una TAC dell'addome potrà meglio definire la situazione in caso di dubbi.

In alcuni casi, il medico potrebbe prelevare un campione di versamento peritoneale ed inviarli ai laboratori di analisi, in modo da effettuare indagini di varia natura in relazione al sospetto diagnostico e definire meglio la natura dell'infiammazione (ciò consente, inoltre, di rendere la terapia antibiotica più selettiva ed efficace).