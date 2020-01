Nella maggior parte dei casi, il disturbo è conseguenza di eventi traumatici, ma può riconoscere anche altre cause tra cui infezioni e difetti posturali .

Per completezza è bene ricordare che la periostite tibiale viene indicata anche come:

La periostite tibiale è la forma più comune: ad essere coinvolto è il periostio della tibia nelle aree in cui si inseriscono i muscoli soleo e tibiale posteriore e la fascia che le ricopre.

Cause

Cosa provoca la Periostite?

La periostite dipende principalmente da traumi (causa più frequente) e infezioni, ma sono tanti fattori di rischio che possono aumentarne le probabilità di sviluppo.

A predisporre l'insorgenza dell'infiammazione possono esservi, ad esempio, problemi posturali che sollecitano inadeguatamente i muscoli coinvolti.

Chi è più a rischio?

Le persone più a rischio d'incorrere in una periostite, soprattutto nella variante tibiale, sono gli sportivi la cui disciplina impone di correre frequentemente, come runner, calciatori, cestisti, rugbisti, pallavolisti.

In coloro che praticano la corsa (runner) quale attività sportiva, in particolare, le cause che più frequentemente scatenano la periostite sono:

Errori nell'allenamento (ad esempio, la tecnica di corsa sbagliata, l'incremento del numero di chilometri non graduale);

Marcata dismetria che provoca un'errata distribuzione del carico al momento dell'appoggio;

Piede cavo-pronato;

Sovrappeso;

Corsa in discesa o su percorsi con molte irregolarità;

Combinazione di lunghe distanze con scarpe non adeguate alla corsa (come quando, per esempio, le calzature sono poco ammortizzanti);

Scarsa flessibilità muscolare.

Periostite infettiva

La periostite ad eziologia infettiva può dipendere da vari patogeni che giungono al periostio direttamente, da processi infettivi limitrofi o per via sanguigna da focolai localizzati altrove. L'infiammazione del periostio può essere conseguenza anche di malattie infettive generali dell'organismo.

Una particolare forma di periostite è quella sifilitica e, com'è facile intuire, rappresenta uno dei primi sintomi avvertiti dai soggetti affetti da sifilide. Altra variante derivante da un'infezione è quella tubercolare che consegue, di solito, da un'osteite profonda.