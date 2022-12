Periodo Refrattario dopo l’orgasmo: cos’è? Perché si verifica e come accorciarlo

Cos’è Periodo Refrattario: Cos’è? In ambito sessuale, il periodo refrattario è definito come una fase successiva all'orgasmo durante la quale sarebbe fisiologicamente impossibile averne subito un altro, con relativa eiaculazione per l'uomo. Al contempo, durante questa "fase di recupero" è fisicamente difficile raggiungere nuovamente l'eccitazione e/o proseguire il rapporto sessuale. Shutterstock Il periodo refrattario è solitamente discusso in relazione agli uomini e "pare" che le donne non lo abbiano; tra l'altro, questa differenza è stata usata per spiegare perché quest'ultime hanno più probabilità di avere orgasmi multipli. In realtà, sembra che entrambi i sessi lo sperimentino, nonostante l'esperienza del ciclo refrattario femminile sia molto diversa da quella maschile.

Differenze tra maschi e femmine Nel ciclo di risposta sessuale, il periodo refrattario è una delle differenze più significative tra maschi e femmine. In ogni caso, il risultato è lo stesso: durante il periodo refrattario, non si è sessualmente reattivi. Cosa s'intende per ciclo di risposta sessuale? Il ciclo di risposta sessuale è un modello che descrive le fasi consequenziali che si verificano durante la stimolazione sessuale; ciascuna di queste è caratterizzata da specifici cambiamenti a livello degli organi genitali. Il più noto modello è probabilmente quello di William H. Masters e Virginia E. Johnson, che per primi applicarono il metodo scientifico allo studio della sessualità umana, costituito da 4 fasi, ognuna con le sue caratteristiche uniche: Eccitamento o fase eccitativa Plateau Orgasmo o fase orgasmica Risoluzione o fase conclusiva Entrambi i sessi sperimentano ciascuna fase del modello di Masters e Johnson, ma la durata di ciascuna fase varia a seconda dei sessi e tra gli individui. Periodo refrattario nell’uomo Nel corso dei loro studi, Masters e Johnson evidenziarono che gli uomini sperimentano dopo l'orgasmo un lasso di tempo fisiologico durante il quale non sono in grado di eiaculare di nuovo (precisiamo: nel breve termine) e non possono eccitarsi con alcun tipo di stimolazione sessuale; solo dopo aver superato questa fase di recupero potranno intraprendere un nuovo rapporto. In altre parole, durante il periodo refrattario, un uomo non pensa al sesso, né si eccita e non risponde alla stimolazione sessuale, quindi è difficile raggiunga e mantenga un'erezione. A volte, un'ulteriore stimolazione del pene o del glande può provocare senso di fastidio o addirittura dolore. Per l'uomo, il periodo refrattario inizia immediatamente dopo l'eiaculazione e dura fino a quando ricomincia una risposta sessuale di basso livello (cioè riprende la fase eccitativa del ciclo). Periodo refrattario nella donna Nelle donne, la fase di risoluzione non comporta generalmente un periodo refrattario paragonabile a quello degli uomini: questo le renderebbe capaci di avere orgasmi multipli mediante ulteriore stimolazione. Potenzialmente, quindi, possono proseguire con la stimolazione sessuale e raggiungere un nuovo orgasmo a poca distanza dal precedente: naturalmente, solo se lo desiderano e se il contesto è favorevole. Per esempio, la stanchezza che alcune donne sperimentano dopo l'orgasmo può far perdere temporaneamente l'interesse per il sesso; allo stesso modo, chi sperimenta ipersensibilità del clitoride può sperimentare fastidio o dolore nel proseguire la stimolazione sessuale. Occorre precisare, però, che anche nelle donne è stato registrato un momento dopo l'orgasmo in cui un'ulteriore stimolazione sessuale non produce eccitazione. IN SINTESI : sia le donne che gli uomini sperimentano un momento dopo l'orgasmo nel quale i corpi "si riprendono" dall'eccitazione e inizia un periodo involutivo che li riporta ai loro stati normali (non eccitati). Ciò avviene attraverso un progressivo allentamento della tensione sessuale (es. normalizzazione della frequenza cardiaca e respiratoria, rilassamento muscolare generalizzato ecc.); in tal contesto, alcuni cambiamenti avvengono rapidamente, mentre altri richiedono più tempo. Il pene che torna flaccido nell'uomo e l'ipersensibilità del clitoride nella donna costituiscono di fatto manifestazioni del periodo refrattario. Per approfondire: Orgasmo: Cos’è? Come Funziona e A Cosa Serve

Perché si verifica Cosa succede durante il Periodo Refrattario Shutterstock I meccanismi biologici alla base del periodo refrattario sono complessi e attualmente rappresentano un argomento di ricerca scientifica. Al momento, è noto che il periodo refrattario dipenda dal fatto che, durante e dopo l'orgasmo, vengano rilasciati ormoni e neurotrasmettitori, tra cui ossitocina e di prolattina, che hanno un ruolo chiave nel limitare l'eccitazione e "prevenire" l'erezione. Oltre ad essere responsabili della sensazione di rilassamento e appagamento post-orgasmo: L'ossitocina può influenzare, in modo proporzionale alla quantità secreta, la durata di ciascun periodo refrattario;

di ciascun periodo refrattario; La prolattina inibisce temporaneamente il rilascio della dopamina, uno tra i maggiori mediatori dell'eccitazione sessuale. Come risultato, si sperimenta un transitorio e fisiologico calo della libido, che rende difficile un'ulteriore risposta a stimoli sessuali (con erezione per l'uomo) in tempi brevi. Interessante è notare che alcuni di questi ormoni, come la prolattina, vengono rilasciati in quantità maggiori dopo un rapporto sessuale, che dopo la masturbazione.