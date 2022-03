Period Flash mestruale: cos'è e quando si presenta

Introduzione

Un nuovo termine Period Flash, identifica un ciclo mestruale lampo che si presenta come sintomo specifico della perimenopausa: una mestruazione di brevissima durata (le perdite ematiche non superano mai i due giorni, e non sono neppure copiose) che compare anche dopo mesi in assenza di ciclo, quando molte donne pensano di essere entrate in menopausa. Questo avviene per squilibri ormonali, indipendentemente dal lavoro delle ovaie, e quindi anche senza ovulazione. Se la menopausa segna la fine del ciclo mestruale di donna, è utile considerate che il ciclo non sparisce mai di punto in bianco ma subisce delle graduali variazioni fino alla definitiva scomparsa.