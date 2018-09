Perineo: Cos’è? Anatomia, Funzioni e Disturbi

Per contrastare una sintomatologia dolorosa a carico della regione perineale, è sempre opportuno rivolgersi al proprio medico che può indicare la terapia farmacologica più adatta o consigliare dei semplici accorgimenti da adottare nella vita quotidiana. In qualche caso, ad esempio, la dieta e le sedute di riabilitazione perineale sono sufficienti per risolvere il problema. Altre volte, è possibile intervenire con altre strategie come: sedute di fisioterapia, massaggi, esercizi Kegel, assunzione di una postura corretta e yoga.