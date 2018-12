La pericondrite non dovrebbe essere mai sottovalutata, in quanto l'infiammazione può diffondersi e danneggiare le strutture circostanti.

Nel caso dell'orecchio esterno, ad esempio, l'infiammazione del pericondrio potrebbe avere importanti esiti cicatriziale, come la chiusura del condotto uditivo o le deformazioni del padiglione auricolare. Non è escluso, quindi, che la pericondrite possa compromettere l'udito.

Terapia farmacologica della Pericondrite

Se la pericondrite è sostenuta da un'infezione, il medico può prescrivere una terapia orale a base di antibiotici, scelti in base alla gravità della patologia e dai batteri coinvolti nella stessa. Il trattamento va instaurato il più precocemente possibile, per evitare l'evoluzione della flogosi in necrosi cartilaginea; tale evenienza rende necessario un trattamento chirurgico con rimozione dei tessuti necrotici e correzione degli esiti cicatriziali. Pertanto, i pazienti con infiammazione diffusa di tutto il padiglione auricolare potrebbero essere trattati inizialmente con antibiotici su base empirica (es. fluorochinoloni). La scelta dell'antibiotico sarà modificata, poi, in funzione dell'esito dell'esame colturale e dell'antibiogramma.

Per alleviare l'infiammazione del pericondrio, è possibile siano indicati anche corticosteroidi sistemici. Gli analgesici sono utili, invece, per alleviare il dolore.

Altre opzioni terapeutiche

A seconda della causa, l'infiammazione del pericondrio può prevedere diverse misure terapeutiche. Ad esempio, qualora fossero presenti dei corpi estranei, come orecchini, piercing o schegge, il medico può rimuoverli e consigliare l'applicazione di impacchi caldi per tentare di risolvere eventuali ascessi.

Pericondrite: può essere necessario un intervento chirurgico?

Il trattamento della pericondrite può prevedere un intervento chirurgico, qualora fosse necessario per: