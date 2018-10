Perdite Marroni: Cosa Sono? Perché si Manifestano? Sintomi e Soluzioni

In alcuni casi, le perdite marroni non dipendono da cause patologiche, ma da stili di vita molto stressanti, abitudini alimentari non corrette o squilibri ormonali transitori. Altre volte, però, la loro comparsa va interpretata come il segnale di un sottostante disturbo di salute. Per questo motivo, in caso di perdite marroni dalla vagina (o, più in generale, di qualsiasi secrezione insolita) è bene rivolgersi al proprio ginecologo, che potrà capirne le cause e decidere eventualmente come intervenire.