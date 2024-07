Perdite marroni: cosa sono? Quando preoccuparsi?

Il colore delle perdite marroni è dovuto alla presenza di piccole quantità di sangue , le quali assumono una pigmentazione scura : essendo di scarsa intensità e rimanendo per qualche tempo in vagina, l' emoglobina contenuta nella secrezione ematica va incontro ad un' ossidazione .

Le perdite marroni sono secrezioni vaginali caratterizzate da perdite ematiche di scarsa entità , attribuibili a diverse cause, patologiche e non.

Le perdite marroni disfunzionali rappresentano le cause più comuni, soprattutto in età fertile. Queste non sono causate da una patologia ginecologica di tipo organico, ma da squilibri e problemi generalmente reversibili .

Altre volte, però, la loro comparsa va interpretata come il segnale di un disturbo di salute sottostante. Per questo motivo, è importante non sottovalutare le perdite marroni (o, più in generale, di qualsiasi secrezione vaginale insolita) e rivolgersi quanto prima al proprio ginecologo .

Non sempre il loro significato è patologico e non sono tali da indurre preoccupazioni. Le perdite marroni possono dipendere, infatti, da stili di vita molto stressanti, abitudini alimentari non corrette o squilibri ormonali.

In funzione delle cause, le perdite marroni possono associarsi ad altri sintomi che interessano l'apparato genitale o altri sistemi dell'organismo.

Queste perdite ematiche non sono tipo di mestruale (cioè non hanno un colore rosso brillante e non sono abbondanti) e possono comparire:

Quando si manifestano, le perdite marroni non devono allarmare. Tuttavia, è sempre opportuno rivolgersi al proprio ginecologo , soprattutto se dovessero ripetersi con una certa frequenza o per un periodo continuativo, per escludere o identificare le eventuali condizioni patologiche che ne sono responsabili.

Qualora le perdite marroni dalla vagina dovessero ripetersi frequentemente o protrarsi per alcuni giorni, è consigliabile approfondirne le cause con un'attenta valutazione medica, specie quando sono associate ad altri disturbi.

In molti casi, non è necessario far ricorso a cure particolari, poiché si tratta di una manifestazione temporanea, destinata a risolversi spontaneamente. Se correlate allo stress, ad esempio, le perdite marroni possono scomparire dopo un adeguato riposo che possa ripristinare l'equilibrio perso per l'eccessivo affaticamento psico-fisico. Non vanno dimenticate, poi, alcune semplici regole che possono indurre il ciclo mestruale a riprendere il proprio ritmo naturale, cioè: mangiare bene , dormire regolarmente e praticare dell' attività fisica sana e non compulsiva.

Possibile gravidanza?

Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.