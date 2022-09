Perdite dal Pene: cosa sono? Quando preoccuparsi? Cause e sintomi

Questa manifestazione può presentarsi per varie ragioni, patologiche e non. Alcune di queste perdite rientrano, infatti, nella normalità , mentre altre vanno interpretate come un segno di un disturbo sottostante , che va approfondito dal punto di vista medico.

Le perdite dal pene non dipendono sempre da cause patologiche. Il liquido preseminale e l'eiaculato vengono considerate secrezioni peniene; entrambe sono generalmente chiare, si verificano a seguito dell'eccitazione o dell'attività sessuale e sono manifestazioni del tutto normali.

Cause patologiche

Le perdite dal pene sono un sintomo condiviso da alcune malattie sessualmente trasmissibili, tuttavia anche altre infezioni possono esserne la causa. Nel caso si sospetti un'infezione quale motivo delle secrezioni, ricordiamo che i rapporti sessuali (vaginale, anale, oro-genitale) devono essere protetti dal preservativo.

Perdite dal Pene: quali sono le cause più comuni?

La prostatite si verifica quando la ghiandola prostatica s'infiamma. I sintomi della prostatite includono:

Piccole quantità di perdite dal pene dense

Dolore dentro o intorno al pene, ai testicoli, all'ano, al basso ventre o alla parte bassa della schiena

Difficoltà a urinare

Urgente bisogno di urinare

Sangue nelle urine

La prostatite può manifestarsi a qualsiasi età e, talvolta, può risultare difficile identificare la causa sottostante. Le forme acute sono spesso conseguenti ad un'infezione batterica a carico della prostata e, se trascurate, possono cronicizzare. In caso di prostatite cronica, i sintomi sono più lievi rispetto alla forma acuta, ma persistono o si ripresentano più volte per un periodo prolungato, spesso superiore ai tre mesi.

2. Uretrite

L'uretrite si verifica quando s'infiamma l'uretra (piccolo canale che permette il passaggio dell'urina dalla vescica verso l'esterno durante la minzione) e comporta tipicamente dolore durante la minzione o un maggiore stimolo ad urinare. I sintomi dell'uretrite includono:

Perdite torbide dalla punta del pene

Urgente bisogno di urinare

Sensazione di bruciore durante la minzione

Stimolo minzionale frequente con emissione di piccole quantità di urina

L'infiammazione dell'uretra può essere sperimentata come risultato di un'infezione (per convenzione, si distinguono uretriti gonococciche e non), lesioni genitali e traumi locali (es. introduzione di un catetere, passaggio di calcoli renali, rapporti sessuali troppo vigorosi o attività come andare in bicicletta, in moto o a cavallo) o irritazione da detergenti per la cura personale o detersivi, tra le altre cose.

L'uretrite gonococcica è probabilmente la forma più nota e diffusa di uretrite. In questo caso, l'infiammazione è sostenuta dal gonococco di Neisser, che è responsabile di una malattia nota come gonorrea, blenorragia o più semplicemente scolo. L'uretrite gonococcica si manifesta, in un primo momento, con prurito, dolore e bruciore all'emissione dell'urina. Quest'ultima, inoltre è spesso torbida, con tracce di sangue e pus. L'uretrite infettiva può essere causata anche da vari altri agenti patogeni, inclusi: Chlamydia trachomatis (batterio), Trichomonas vaginalis (protozoo parassita), Mycoplasma genitalium (batterio) e Ureaplasma urealyticum (batterio).

Se l'estremità del pene è gonfia e dolorante, potrebbe essere presente una balanite, cioè un'infiammazione della mucosa del glande. Questo processo flogistico può coinvolgere anche il prepuzio (balanopostite) o il canale uretrale (uretrite). La balanite è una condizione relativamente comune negli uomini tra i 15 e 70 anni, con un maggiore rischio per le persone diabetiche, non circoncise, in sovrappeso e in caso di prolungate antibiotico terapie.

I sintomi della balanite includono:

Perdite dal pene dense e biancastre

Aree di pelle bianca sul pene

Prurito o sensazione di bruciore sul pene

La balanite è generalmente provocata da un'infezione batterica (Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Escherichia coli) o fungina (Candida albicans), ma può essere provocata anche da traumi, esposizione ad agenti irritanti oppure a forme di allergia ai prodotti detergenti.

4. Malattie sessualmente trasmissibili

Le malattie sessualmente trasmissibili, note anche come MST o malattie veneree, sono tra le infezioni più diffuse in tutto il Mondo e la loro incidenza è in continuo aumento, anche grazie all'inizio sempre più precoce dell'attività sessuale tra i giovani e all'aumentata tendenza ad avere più partner sessuali. Si tratta di infezioni causate da particolari batteri, virus, parassiti o funghi che si contraggono prevalentemente durante l'atto e il contatto sessuale. Tra le più comuni malattie a trasmissione sessuale che possono comportare perdite dal pene rientrano:

Clamidia : negli uomini, la clamidia può dar luogo al quadro sintomatologico di un'uretrite con bruciore e perdite dal pene sierose o lattiginose (a volte visibili solo dopo spremitura del glande), sensazione di irritazione e prurito alle parti intime. Queste manifestazioni si possono associare a bruciore durante la minzione, arrossamento e gonfiore all'orifizio del pene. Raramente, la clamidia provoca: infiammazione, ingrossamento e dolore ai testicoli.

: negli uomini, la clamidia può dar luogo al quadro sintomatologico di un'uretrite con bruciore e (a volte visibili solo dopo spremitura del glande), sensazione di irritazione e prurito alle parti intime. Queste manifestazioni si possono associare a bruciore durante la minzione, arrossamento e gonfiore all'orifizio del pene. Raramente, la clamidia provoca: infiammazione, ingrossamento e dolore ai testicoli. Gonorrea : uno dei sintomi più noti dell'infezione è un'insolita secrezione dal pene bianco-giallastra , lattescente e densa , talvolta associata a bruciore e pizzicore, dolore pelvico, febbre e disuria. Altri sintomi possono includere un aumentato bisogno di urinare e dolore al pene o ai testicoli;

: uno dei sintomi più noti dell'infezione è un'insolita , , talvolta associata a bruciore e pizzicore, dolore pelvico, febbre e disuria. Altri sintomi possono includere un aumentato bisogno di urinare e dolore al pene o ai testicoli; Tricomoniasi: spesso l'infezione da Trichomonas vaginalis non provoca sintomi o disturbi di rilievo. Nei casi in cui i sintomi si manifestano, l'infezione comporta irritazione al glande, secrezioni uretrali schiumose, bruciore ad urinare e durante l'eiaculazione.

Attenzione! Le malattie a trasmissione sessuale richiedono una diagnosi e un trattamento mirato, in quanto l'iter necessario alla guarigione è diverso e viene stabilito una volta individuata la causa.

Altre possibili cause di Perdite dal Pene

Le perdite dal pene possono dipendere anche da patologie dell'apparato urinario e genitale ad eziologia non infettiva, quali:

Altre infiammazioni all'origine delle perdite dal pene sono quelle di tipo irritativo e iatrogeno (ad esempio, dopo un intervento chirurgico) o secondarie allergie da contatto (associate all'uso di spermicidi, lubrificanti e profilattici in lattice).