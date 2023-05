La perdita di uno o più denti è un evento che può interessare tutti nell'arco della propria vita: può succedere agli anziani, così come ai giovani. Le ragioni per cui si perde un dente – in termini tecnici, si parla di edentulia - possono essere diverse e non sono esclusivamente correlate alle abitudini d' igiene dentale . A prescindere dalle cause specifiche del caso, per mantenere la bocca funzionale e in salute, è importante rivolgersi quanto prima al proprio dentista, che potrà valutare la situazione e proporre la strategia più adatta alla sostituzione dei denti persi . Oltre all'estetica, infatti, la perdita di uno o più denti influenza la masticazione e fonetica. Fortunatamente, grazie alle moderne tecniche implantologiche, l'edentulia può essere compensata con l'impianto di un nuovo dente artificiale.

Impianto o protesi removibile

I denti naturali sono formati da una radice dentale, ancorata saldamente nell'osso mascellare/mandibolare e da una corona dentale, che è la parte superiore visibile del dente.

Se si deve ripristinare uno o più denti è possibile scegliere tra una soluzione implantare o un trattamento convenzionale. Ecco quali sono le principali differenze:

• Gli impianti dentali sostituiscono le radici dentali naturali. Si tratta di un piccolo, ma robusto perno in metallo o ceramica biocompatibile che viene inserito nell'osso mascellare o mandibolare in sostituzione della radice dentale. L'impianto costituisce la base per il fissaggio di singole corone, ponti dentali multipli o può essere utilizzato come ancoraggio per protesi dentali complete. Quando si tratta di ripristinare un singolo o più elementi dentali, gli impianti offrono il vantaggio di conservare la struttura ossea e del palato; inoltre, viene mantenuta la qualità della masticazione e i denti sembrano più naturali, sono fissi e non possono muoversi.

• Le protesi removibili sostituiscono, invece, uno o più denti per mezzo di ganci o altri sistemi di fissazione mobili. Quando serve ripristinare un singolo dente, il trattamento convenzionale con ponte fissato ai denti adiacenti (rappresentano cioè il sostegno del ponte) prevede che gli elementi sani accanto al dente mancante siano limati e l'osso nella zona edentula può restringersi. Se i denti sono più di uno, viene utilizzata una protesi removibile che richiede il supporto di altri denti e/o della gengiva orale. Quest'ultima opzione può associarsi a instabilità della protesi, assorbimento osseo e cambiamenti del palato, oltre ad innescare fastidi con il movimento della protesi.



Per questa serie di motivi, un numero sempre maggiore di persone sceglie oggi soluzioni di implantologia dentale invece delle protesi tradizionali per ripristinare il proprio sorriso. Precisiamo che non esiste una soluzione universale, cioè una sola opzione non va bene per chiunque e qualsiasi situazione clinica. Prima di optare per l'uno o l'altro approccio di trattamento per ripristinare la mascella/mandibola con impianti dentali o protesi removibili, la scelta va fatta insieme al dentista e deve tenere conto di diversi fattori individuali, prima fra tutti la salute generale del paziente (vanno considerate, per esempio, la presenza di diabete o altre patologie che potrebbero influenzare l'esito del trattamento). In ogni caso, sarà sempre necessario un check-up implantare preliminare, con il quale è possibile valutare con precisione lo stato del supporto osseo e parodontale, nonché il bilanciamento del piano occlusale e, di conseguenza, pianificare il trattamento più adeguato al caso.

