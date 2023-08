Perché usare la crema solare anche se non ti scotti?

Introduzione Alcune persone diventano rosse se restano sotto il sole anche per un breve tempo, mentre altre sembrano scottarsi raramente, se non mai. Certamente soggetti con carnagione scura o un tono olivastro hanno facilità ad abbronzarsi, chi ha un fototipo chiaro, invece, tende ad arrossarsi. Il non scottarsi però, non deve indurre a saltare del tutto l'applicazione di un crema con il filtro solare con SPF. Uno studio del luglio 2015 sul Journal of the American Academy of Dermatology ha rilevato che, tra le persone che non si scottano dopo un'ora al sole, solo il 6% degli uomini e il 25% delle donne indossano regolarmente la protezione solare sul viso. I ricercatori sospettano che ciò sia dovuto al fatto che non si percepiscono come suscettibili ai danni del sole.

Perché usare crema anche se non ti scotti mai: in sintesi Anche le persone che non si scottano subiranno comunque il foto invecchiamento a causa dell'esposizione solare cronica non protetta

Maggiori rughe o tono irregolare della pelle

Nonostante la pelle olivastra o nera, il rischio cancro alla pelle c'è

Abbronzatura e Scottatura: fattori diversi Alcune persone bruciano mentre altre si abbronzano. La ragione è da ricondurre al ruolo della melanina, un pigmento naturale della pelle prodotto in un tipo di cellula della pelle chiamata melanociti. La melanina serve a proteggere il contenuto di DNA delle nostre cellule della pelle dal sole. La melanina blocca parzialmente i raggi UV della luce solare. In sintesi: maggiore sarà la melanina in corpo, più scura è la pelle e più naturale è la protezione solare. Se le radiazioni UV danneggiano irreparabilmente il contenuto delle cellule della pelle, il corpo inizia il processo di apoptosi, in cui le cellule della pelle essenzialmente si eliminano, e danno origine alla scottatura solare. Una volta che la luce solare penetra e raggiunge i cheratinociti, che sono le cellule cutanee più esterne, la radiazione UV inizia a distruggere il DNA della cellula. Questione di fototipo Le persone con la pelle chiara non hanno molta melanina, il che significa che sono più vulnerabili alle radiazioni UV. Tuttavia, anche se a pelle è olivastra o scura non significa che non ci si possa scottare. Certamente, più scura è la pelle, più radiazioni UV può tollerare, ma anche le persone con la carnagione più scura possono scottarsi dopo prolungata esposizione al sole. Senza il rossore che è rivelatore dell'ustione e della scottatura, alcune persone dalla pelle scura potrebbero anche non rendersi conto di avere una scottatura solare. Altri sintomi della scottatura solare includono sensibilità, gonfiore, vesciche, mal di testa, nausea, affaticamento, desquamazione e pelle calda al tatto. E' bene sapere che, anche se non si ha una scottatura, l'abbronzatura è comunque indicativa di un danno genetico alle cellule della pelle.

Anche senza scottarsi c'è rischio melanoma I soggetti che hanno la pelle chiara hanno maggiori probabilità di sviluppare il cancro della pelle rispetto alle persone con la pelle scura, per via dei livelli inferiori di melanina protettiva. Uno studio del 2016 sull'Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ha rivelato che non esiste un chiaro legame tra l'esposizione al sole e il cancro a cellule squamose o il melanoma tra le persone di colore. Ma lo studio ha anche confermato che i ripetuti danni al DNA causati dall'esposizione non protetta ai raggi UV aumentano l'incidenza del cancro delle cellule basali per tutti i tipi di pelle. Inoltre, le persone dalla pelle scura possono ancora sviluppare il cancro a cellule squamose o il melanoma, sebbene il tasso di incidenza sia molto più basso e le lesioni si sviluppino tipicamente in aree dove la luce solare non arriva. Il cancro a cellule squamose è comunemente visto nei fianchi, nelle gambe e nei piedi, mentre il melanoma si presenta nei palmi, nelle dita dei piedi o nelle piante dei piedi.

Pelle e tolleranza agli UV Livelli più alti di melanina offrono una maggiore protezione solare ma rendono anche più incline all'iperpigmentazione. Più scura è la pelle, più reattivi sono i melanociti. L'esposizione al sole fa sì che i melanociti si attivino e producano più melanina. Di conseguenza, l'esposizione prolungata al sole senza protezione solare causa macchie, scure, lentiggini, efelidi. Le persone con più melanina sono anche a maggior rischio di melasma, una malattia della pelle che provoca macchie nocciola a marroni.