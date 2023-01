Perché si sente prurito dopo l'allenamento?

Il prurito dopo l'esercizio può essere una manifestazione che causa disagio, fastidio, e talvolta anche dolore , soprattutto se i sintomi persistono a lungo dopo la fine dell'allenamento. Spesso facile da prevenire, il prurito può persistere ed essere accompagnato da altri sintomi. In questo caso è sempre consigliabile consultare il proprio medico, che stabilirà con precisione le cause e il trattamento.

Dopo aver terminato una sessione di allenamento, in palestra ma anche a casa o outdoor , è possibile avvertire una sgradevole sensazione di prurito . Le cause possono essere delle più diverse, ed essere strettamente correlate all'attività, oppure avere connessione con problemi dermatologici pregressi, o altre patologie.

Il prurito indotto dall'esercizio fisico varia in gravità da un lieve fastidio a un dolore persistente ed intenso. Il prurito post allenamento può manifestarsi in qualsiasi parte del corpo, compresi il cuoio capelluto, il viso, il collo, le spalle , le ascelle , l'inguine, le pieghe dei gomiti e il torace .Può essere accompagnato da una varietà di sintomi :

Durante periodi prolungati di inattività, i minuscoli capillari delle gambe diminuiscono di dimensioni. Se si verifica un aumento significativo del livello di esercizio, i capillari iniziano ad espandersi per accogliere l'aumento del flusso sanguigno. Quando i capillari si espandono, i nervi inviano segnali al cervello , che possono essere interpretati come prurito. Man mano che si acquisisce una maggiore forma fisica, il prurito tenderà a risolversi.

Il prurito può derivare da una reazione allergica, che è più probabile si manifesti se ci si allena entro cinque ore dal pasto. L'aumento del flusso sanguigno causato dall'esercizio fisico può trasportare rapidamente allergeni in tutto il corpo. Condizioni mediche come psoriasi, eczema, malattie del fegato , disturbi nervosi e anemia da carenza di ferro possono anche scatenare prurito dopo l'esercizio.

Il prurito post allenamento può avere cause minori, quindi di lieve entità e strettamente correlate all' attività fisica appena svolta, o cause più severe, che quindi rappresentano parologie pregresse che vanno ad intensificare la sintomatologia.

Prevenzione e Trattamento

Il prurito è una manifestazione molto fastidiosa che è possibile limitare, se non addirittura evitare. Per prevenire tale sintomo post allenamento è consigliabile ridurre la sudorazione, azionando un ventilatore o un condizionatore d'aria durante l'esercizio fisico; indossare abiti leggeri per mantenere la pelle fresca e traspiranti; non utilizzare detergenti aggressivi per il lavaggio degli indumenti da palestra.

Quando si verifica prurito, applicare mentolo, calamina, canfora o lanolina anidra sulle aree interessate. Per il prurito cronico dopo l'esercizio, ridurre la durata o l'intensità dell'allenamento. Se tendi a sviluppare una reazione allergica durante l'attività fisica, consulta il tuo medico in merito all'epinefrina autoiniettabile o ad altri farmaci per ridurre una reazione all'istamina.