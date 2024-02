Perché si gonfia la parte alta della pancia?

Introduzione La pressione e la pienezza nello stomaco sono sensazioni decisamente fastidiose. Il gonfiore addominale superiore può avere diverse cause, oltre al normale processo digestivo di alimenti poco digeribili, o eventuali intolleranze alimentari.

Ingestione di aria in eccesso Mentre si mangia, si beve o si parla, si ingerisce aria. Ovviamente si tratta di un meccanismo fisiologico, e l'aria che si accumula viene espulsa sotto forma di gas. Tuttavia, quando viene ingerita troppa aria, il quantitativo in eccesso non viene rilasciato e si dirigerà verso lo stomaco. Ciò determinerà una sensazione di gonfiore, pienezza o pressione. E' più facile ingoiare aria in eccesso quando si mastica una gomma o si bevono succhi di frutta, si mastica una caramella dura, o si hanno problemi di masticazione. Anche le patologie sinusali come il gocciolamento retronasale (muco che cola nella parte posteriore della gola, che può causare tosse frequente o schiarimento della gola) possono fare ingoiare più aria.

Mangiare troppo velocemente Mangiare troppo e troppo velocemente può rendere più difficile masticare a fondo il cibo. Di conseguenza, lo stomaco è costretto a digerire particelle di cibo più grandi e più difficili da scomporre, che possono causare gas nello stomaco.

Bere bevande gassate Bere bevande gassate contribuisce all'introduzione nello stomaco di aria in eccesso. Le bolle nelle bevande come il seltzer, la soda o la birra sono ricche di anidride carbonica, gas diretto immediatamente allo stomaco.

Bruciore di stomaco I problemi digestivi come il gonfiore possono essere accompagnati da una sensazione di bruciore al centro del torace o nella parte superiore dell'addome, nota anche come bruciore di stomaco. Questo bruciore spesso si manifesta con una sensazione di fastidiosa sazietà e peggiora quando ci si piega o ci si sdraia. Il bruciore di stomaco si verifica quando la valvola che separa l'esofago e lo stomaco non si chiude correttamente, consentendo all'acido dello stomaco di risalire verso la gola. Anche l'ansia... Stress cronico o ansia possono provocare mal di stomaco e influenzare la digestione, L'intestino è collegato al sistema nervoso centrale tramite quella che viene definita asse cervello-intestino. In situazioni di particolare stress, possono insorgere disturbi di stomaco e ipersensibilità.

Intolleranze alimentari Gonfiore, gas e crampi nella parte addominale superiore possono rappresentare chiari sintomi di presenza di intolleranza a determinati alimenti, soprattutto latte, formaggio e gelato. Contengono lo zucchero lattosio, già di per sè complicati da digerire. Allo stesso modo, anche gli alimenti ricchi di carboidrati, risultano difficili da scomporre e possono causare gonfiore, in particolare verdure crocifere, fagioli e grano.

Gastroparesi: cos'è, sintomi La gastroparesi, o svuotamento gastrico rallentato, è una condizione che influenza il movimento dei muscoli dello stomaco. I sintomi sono senso di pienezza pur avendo consumato minima quantità di cibo, nausea o addirittura vomito. Può essere una complicazione del diabete o verificarsi temporaneamente dopo un intervento chirurgico. Anche farmaci come antidolorifici oppioidi, antidepressivi, farmaci per la pressione sanguigna e farmaci per le allergie possono scatenare la gastroparesi.

Patologie che causano gonfiore addominale superiore 8. Gravi patologie di stomaco

In alcuni casi, una persistente sensazione di gonfiore o fastidio alla parte superiore dell'addome potrebbe essere un segno di gravi disturbi gastrointestinali, come un'infezione allo stomaco, calcoli biliari, un'ulcera o problemi al pancreas, afferma il dottor Farhadi. Un altro problema che causa dolore all'addome superiore è l'ernia iatale, una condizione in cui parte dello stomaco spinge attraverso un'apertura del diaframma nel petto, secondo il Monte Sinai. In genere è necessario un intervento chirurgico per risolvere questo problema In casi molto rari, il gonfiore addominale può essere un sintomo del cancro allo stomaco. Altri tumori che possono causare un addome disteso (o liquido nello stomaco) includono tumori dell'ovaio, del pancreas, del fegato e del colon, secondo un rapporto di febbraio 2020 in ‌JAMA Oncology‌. Il medico determinerà se è necessario uno screening del cancro, soprattutto se non è stata trovata la causa principale del gonfiore addominale superiore, secondo la Mayo Clinic.

Consigli e Rimedi Mangiare più lentamente (almeno 20 minuti a pasto)

Limitare le bevande gassate

Evitare gomme da masticare e caramelle dure

Escludere gli alimenti che contribuiscono al gonfiore e per i quali si è intolleranti

Sorseggia una tisana dopo i pasti

Fare una passeggiata o un giro in bicicletta dopo aver mangiato per combattere la parte superiore dell'addome distesa.

Tenere sotto controllo lo stress

Consultare un dentista per valutare eventuali problemi di masticazione o regolarità delle protesi dentali

Fare una visita o un otorinolaringoiatra