Perché si fa la cacca subito dopo mangiato?

Perché si va subito in bagno dopo mangiato?

Avvertire urgenza di recarsi in bagno, nell'imminente dopo aver mangiato è una condizione che riguarda molte più persone di ciò che si pensa. La risposta è che sia un riflesso del tutto normale a provocare l'esigenza di defecare post pasto.

Dopo aver consumato un pasto può essere avvertita la necessità di recarsi in bagno: tale stimolo, che potrebbe far preoccupare chi lo sperimenta, in realtà ha a che fare con un processo che si attiva dopo l'ingestione del cibo, ossia del riflesso gastrocolico.