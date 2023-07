Perché quando hai le mestruazioni pesi di più?

Introduzione

Durante il ciclo mestruale è piuttosto comune che diverse donne aumentino di peso. Esiste una correlazione scientifica che spiegano le ragioni dell'aumento di peso durante il ciclo, e il ruolo degli ormoni in questo periodo. Il ciclo mestruale determina un cambiamento nel corpo femminile per via della produzione di ormoni, tra cui estrogeni e progesterone. Questi ormoni, a loro volta, influenzando l'umore, l'energia e il metabolismo che per causa-effetto concorrono come fattori all'aumento di peso.

Gli estrogeni e il progesterone causano ritenzione idrica e metabolismo; lo stress e i cambiamenti emotivi influenzano le abitudini alimentari ed il movimento.