Perchè non si deve dormire dopo una botta alla testa

Le commozioni cerebrali possono rappresentare un problema anche di seria entità. DI norma sono causate da cadute, incidenti stradali, aggressioni o incidenti sportivi. Per tale ragione è sconsigliabile andare a dormire dopo aver preso un colpo alla testa nell'immediato. In genere si considerano delicate le prime 24 ore, ciò non significa che non si possa andare a dormire prima. Fondamentale è la valutazione medica da parte di uno specialista sull'entità del trauma.

Andare a dormire dopo una botta in testa è sicuro?

È sicuro lasciare dormire un adulto, un bambino o un neonato dopo una commozione cerebrale, purché siano stati valutati da un medico attraverso TAC, in modo da assicurarsi che la persona non abbia alcuna emorragia cerebrale. Gli esami di imaging consentono di valutare lo stato di salute del cervello, e determinare l'estensione e la localizzazione esatta del danno cerebrale.

In caso di commozione cerebrale, solitamente, il paziente resta in osservazione dalle 24 alle 48 ore. Di per sé il sonno non impatto negativo sulla salute dei pazienti con trauma cranico, ma durante il sonno nelle ore successive il trauma cranico, tuttavia, non si può valutare se compaiono o meno i sintomi elencati in precedenza, come la perdita di coscienza che potrebbe insorgere anche un paio d'ore dopo l'incidente.

La raccomandazione, sin dai tempi passati, è sempre stata quella di svegliare periodicamente i pazienti post commozione cerebrale. e porre loro semplici domande per assicurarsi che le loro condizioni non peggiorassero.

Ora che le scansioni TC consentono ai medici di confermare che il cervello di una persona non presenti conseguenze dopo un trauma cranico, non è più necessario tenere la persona sveglia.