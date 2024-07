Perché la cistite è più frequente in estate e come prevenirla

Cause di cistite in estate Perché la cistite è più frequente in estate? Durante l'estate, ci sono diverse cause comuni che possono aumentare il rischio di sviluppare cistite: Disidratazione : le persone hanno maggiori probabilità di non idratarsi abbastanza in estate. Assumere per abitudine modesta quantità d'acqua, cioè meno di un litro al giorno, può favorire la cistite poiché impedisce che la minzione si verifichi con sufficiente frequenza, cioè mediamente 5 volte nell'arco di 24 ore. L'urina svolge, infatti, un'azione di lavaggio della vescica, portando all'esterno gli eventuali germi presenti. L'assunzione di pochi liquidi non permette una sufficiente produzione di urina, quindi eventuali batteri presenti in vescica possono proliferare più facilmente.

: le persone hanno maggiori probabilità di non idratarsi abbastanza in estate. Assumere per abitudine modesta quantità d'acqua, cioè meno di un litro al giorno, può favorire la cistite poiché impedisce che la minzione si verifichi con sufficiente frequenza, cioè mediamente 5 volte nell'arco di 24 ore. L'urina svolge, infatti, un'azione di lavaggio della vescica, portando all'esterno gli eventuali germi presenti. L'assunzione di pochi liquidi non permette una sufficiente produzione di urina, quindi eventuali batteri presenti in vescica possono proliferare più facilmente. Ritenzione urinaria : la minore frequenza minzionale dovuta al bere troppo poco si ricollega ad un minor stimolo di fare la pipì; se gli eventuali batteri presenti in vescica non sono espulsi rapidamente possono aumentare di numero e, quindi, aggredire la vescica. Questi fattori possono contribuire allo sviluppo della cistite durante l'estate.

: la minore frequenza minzionale dovuta al bere troppo poco si ricollega ad un minor stimolo di fare la pipì; se gli eventuali batteri presenti in vescica non sono espulsi rapidamente possono aumentare di numero e, quindi, aggredire la vescica. Questi fattori possono contribuire allo sviluppo della cistite durante l'estate. Umidità : i batteri che causano le infezioni delle vie urinarie proliferano e sono più mobili in condizioni calde e umide, il che rende i costumi da bagno bagnati o gli abiti sudati ambienti ideali per le infezioni delle vie urinarie, soprattutto se si è già predisposti a contrarle.

: i batteri che causano le infezioni delle vie urinarie proliferano e sono più mobili in condizioni calde e umide, il che rende i costumi da bagno bagnati o gli abiti sudati ambienti ideali per le infezioni delle vie urinarie, soprattutto se si è già predisposti a contrarle. Igiene intima scorretta : il mancato cambio dei costumi da bagno bagnati può aumentare il rischio di infezione, così come un'igiene intima carente o che prevede detergenti inappropriati per le mucose genitali. Un sapone sbagliato può alterare significativamente l'ecosistema locale, che ha una funzione protettiva, favorendo la proliferazione di agenti infettivi che possono scatenare la cistite in estate. Per evitare problemi, è consigliabile utilizzare ad un detergente con pH compreso tra 3.5 e 5.5, cioè simile a quello genitale; a tal proposito, ricordiamo che esistono prodotti distinti indicati per la detersione femminile e per quella maschile.

: il mancato cambio dei costumi da bagno bagnati può aumentare il rischio di infezione, così come un'igiene intima carente o che prevede detergenti inappropriati per le mucose genitali. Un sapone sbagliato può alterare significativamente l'ecosistema locale, che ha una funzione protettiva, favorendo la proliferazione di agenti infettivi che possono scatenare la cistite in estate. Per evitare problemi, è consigliabile utilizzare ad un detergente con pH compreso tra 3.5 e 5.5, cioè simile a quello genitale; a tal proposito, ricordiamo che esistono prodotti distinti indicati per la detersione femminile e per quella maschile. Sudorazione eccessiva: l'umidità nella zona genitale può creare un ambiente favorevole alla crescita batterica. Il rischio d'irritazione locale e di ristagno del sudore aumenta se s'indossano pantaloni, shorts e slip troppo stretti o realizzati in tessuto sintetico. Soprattutto in estate, è meglio preferire indumenti intimi realizzati in fibre naturali (seta, lino o cotone).

Prevenzione La cistite può essere un problema piuttosto fastidioso, soprattutto durante l'estate quando siamo esposti a determinati fattori di rischio. È importante comprendere le cause della cistite e adottare misure preventive per evitarne la comparsa. Come prevenire la cistite in estate? Per prevenire gli episodi di cistite in estate e per il benessere delle vie urinarie, possono essere utili i seguenti accorgimenti: Bere almeno dure litri di acqua al giorno è importante sia per accelerare la guarigione, sua per la prevenzione della cistite in estate. L'acqua favorisce, infatti, la diuresi, quindi l'eliminazione di eventuali batteri aggressivi;

è importante sia per accelerare la guarigione, sua per la prevenzione della cistite in estate. L'acqua favorisce, infatti, la diuresi, quindi l'eliminazione di eventuali batteri aggressivi; Non trattenere l'urina per troppe ore , assecondando sempre lo stimolo alla minzione e svuotando bene la vescica;

, assecondando sempre lo stimolo alla minzione e svuotando bene la vescica; Curare ogni giorno l'igiene intima , evitando l'uso di saponi o agenti cosmetici troppo aggressivi;

, evitando l'uso di saponi o agenti cosmetici troppo aggressivi; Meglio svuotare la vescica sia prima, che dopo i rapporti sessuali : si contribuisce così ad eliminare i germi che ristagnano nelle basse vie urinarie, aiutando a ridurre il rischio di infezioni;

: si contribuisce così ad eliminare i germi che ristagnano nelle basse vie urinarie, aiutando a ridurre il rischio di infezioni; Diaframmi e spermicidi possono aumentare il rischio di infezioni del tratto urinario: in caso di sensibilità, è opportuno considerare altre forme di contraccezione.

possono aumentare il rischio di infezioni del tratto urinario: in caso di sensibilità, è opportuno considerare altre forme di contraccezione. Limitare l'assunzione di alcol e combattere la stipsi , con una vita attiva e un'alimentazione adeguata;

, con una vita attiva e un'alimentazione adeguata; Indossare biancheria intima di cotone, evitando l'uso abituale di indumenti troppo stretti e in tessuto sintetico.